CLAVE: CUPIDO

Estaba guardando esta carta para el mes de febrero, pero para que esperar

tanto tiempo. Todavía falta mucho tiempo para el mes del amor. Así que

mejor contesto. No vaya a ser que se me pase o se me olvide. Y es que no

es por nada pero se la tengo guardada a Cupido.

Vaya vaya vaya… hasta que por fin alguien se puso a hacer la tarea…

felicidades.

¿Ahora entiendes porque el amor es así?

¿Ahora entiendes porque no se explica porque actuamos así cuando se está

enamorado?

¿Ahora entiendes porque el amor es caprichoso?

¿Ahora entiendes porque el amor es ciego?

Por años he tratado de explicar por qué al amor no se le encuentra lado.

Esto me puso a investigar cuando vi a parejas disparejas.

¿Te imaginas a un moreno “altote” con una gringa chaparrita?

¿Te imaginas a una gringa ya de edad con un chamaco mucho más joven

que ella?

¿Te imaginas a una muchacha muy joven con un viejo ya muriéndose de

Viejo? (en estos dos ejemplos puede ser por dinero nada más… ¿amor?

Neeeeel)

Ya lo dice el sabio y reconocido refrán… “el amor es ciego” ¿quién lo

entenderá?

Esto me recuerda al niño que se le acerca al padre y le pregunta…

–

Papi… ¿porque te casaste con mi mamá?

–

¿Verdad que tú tampoco lo entiendes hijo? le dice el padre resignado.

Cuando uno trata de entender al amor y no hay explicación alguna a lo que

uno está viendo… es para volverse loco, pero no es para tanto.

¿Sabes quién tiene la culpa de que veamos cada cosa en el amor?… La

culpa la tiene Cupido.

¿A quién fregaos se le ocurrió hacer a Cupido el encargado de juntar

parejas?