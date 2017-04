CLAVE: CULPABLES

CLAVE: CULPABLES Dios, ¿Hasta cuando van a entenderme que soy igual que ustedes? Soy mortal… si acaso hay alguna diferencia es en el conocimiento que tengo que es muy superior a cualquier ser humano, pero nada mas. De ahí no hay mucha diferencia. No creas, cuando me hacen este tipo de preguntas me hacen ver mi suerte. ¿Porque la “H” es muda? Caray, cuando la conocí ella ya era muda. En serio que si… Lo raro es que todas las h son mudas. No sé si esto fue de nacimiento o fue a raíz de un accidente o no sé que. Claro que me gustaría saber el origen de su mudés. Puede ser que lo traiga en sus genes… puede ser. He hecho algunas investigaciones y no encuentro nada. Si alguien nos puede decir que fue lo que pasó, serían sus padres, pero creo que ya murieron… y tambien eran mudos. Ahora que dentro de mi investigación encontré que hay otras letras que también tienen sus “propios” problemas como la “Y”… que algunas veces es sorda. ¿Quieres que te lo comprube? Cuando estas platicando con alguien y no te contesta le preguntas… ¿y? te has dado cuenta que le tienes que decir varias veces ¿Y? y la persona como si nada? En ese momento la “Y” es muda… ¿no lo sabias verdad? Como la “M” que es media muda… la peguntas algo a alguien y lo único que te dice es mmmmmmmmmm. Eso indica que se ha quedado medio mudo la persona. Hay otras letras que dejan ver el carácter que tienen… por ejemplo si juntas la “G” con la “R”… “GRRRRRRRR” ves que son muy agresivas? Por eso mismo no hay que juntarlas, no se aguantan. Si juntas “G” con la “M”… no pasa nada al igual que con otras letras.

CLAVE: ALUMBRA…MIENTO En serio que hay cosas que no logro entender… y esta es una prueba de ello. ¿Porqué cuando la mujer va a parir… dicen que va a alumbrar?… que va “a dar a luz”… que “dió a luz”. Acaso se le prendió el foco? No le veo sentido a esto pero asi son las cosas… ¿que le vamos a hacer? Lo mismo pasa con los animales… estan alumbrando… estan pariendo. Creo que en lo menos que estan pensando las madres en esta situación es en hacerla de electricidad. Nos hemos criado con esos términos pero nunca preguntamos el porqué de lo que decimos… o dicen. Y por eso decimos lo que otros dicen… y hacemos lo que otros hacen. Sin tener un momento para reflexionar. ¿Dije reflexionar? Reflexión … Pensamiento o consideración de una cosa con detenimiento o cuidado. Reflexión: Advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de una manera razonable. Reflexion: Cambio de dirección o sentido de la luz, del calor o sonido cuando se le interpone un obstáculo. Ven como es que buscando una respuesta se da con la acertada. La última reflexión nos dice algo referente de la luz…. Cambio de dirección o sentido de la luz… esto se explica de la siguiente manera. Cuando la mujer “da a luz” es porque su vida va a cambiar como dice la reflexión. Su vida ya no será la misma y mas cuando ese bebé que esta dando a luz… “le va a hacer la vida de cuadritos”. Que nos cuesta preguntar? Que nos cuesta culturizarnos? ßLes he dado una muestra de que cuando se quiere se puede obtener la respuesta adecuada… alguna duda todavia?