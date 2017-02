CLAVE: CUCUY

Ya me imagino el sufrimiento que has tenido que cargar toda tu triste vida. Felicidades porque sigues viva y mas que nada… que todavia tienes ganas de seguir adalente. Fíjate que tienes razón en echarle la culpa a tu madre (todavia tienes?) pregunto que si todavia esta viva tu mamita. Quien mas que ella? que tiene que cargar con esa culpa de haberte dejado traumada. En donde si no estoy de acuerdo es que dices que todas la madres son iguales… no es así. No estas para saberlo ni yo para decirtelo, pero mi madre no nos cantaba canciones de cuna, y tampoco nos ponía a contar no borreguitos sino koalas… vieras lo divertido que es contar koalas. No que fueramos ricos, ni nada por estilo. Lo que pasa es que nos dieron una pareja de koalas y de ahí nos hicimos de varios de ellos. Como te decía, nosotros eramos tranquilos y cuando nuestra nana nos mandaba a dormir lo hacíamos. Porque si no, nos iban a dejar contar koalas… asi que nunca nos cantaron canciones de cuna como tu me dices que lo hicieron contigo. He oido mucho de ese famoso “cucuy” que si no te dormías iba a venir a comerte… Dios!!!!!! Ya me imagino el trauma que debes de tener. Mira que venir el “cucuy” a comerte nomas porque no te duermes. Si que tuviste una madre malévola. Habla con ella dile que te pida perdon y que la puedes demandar por… por lo que te de la gana. Oye, y como carajos es ese “cucuy”? ¿aparece nada mas de noche? ¿Se le aparece sólo a los niños que no se duermen? Vaya, vaya, vaya… me gustaría conocer a ese “cucuy” y darle una desconocida. Mira que andar asustando y comiendo a niños que no tienen sueño. Prometo que voy a investigar eso, caiga quien caiga. El peso de la ley caerá sobre esa persona… te lo prometo. Una pregunta, sabes si vive todavia ese desgraciado?