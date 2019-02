CLAVE: CORAZON

Por Gamaliel Espinoza.

¿Me haces esta pregunta en plena semana del 14 de Febrero? Te hubieras esperado de perdido al próximo mes, pero ok.

Creo que este tema ya lo he tratado muchas veces… así que no voy a tomar tiempo para explicarte lo que me estas preguntando. Bueno Ok, no puedo ir en contra de mis principios así que una vez mas explicaré lo que me preguntas.

Pues bien, empezaré por decirte que… ¿otra vez te lo tengo que decir? como vez si me dices que es lo que no entendiste para no tener que decir todo? Digo, para ahorrar tiempo.

Preguntas si el corazón tiene ventanas y te diré que si.

Preguntas si el corazón tiene puertas y contestaré que sí. ¿Qué es lo que no entiendes de esto?

Mira, el corazón está compuesto por 4 compartimientos que se llama aurículas y ventrículos.

Los ventrículos me imagino que son las ventanas del corazón y que las aurículas son las puertas.

Con este razonamiento se puede explicar porque el ser humano puede querer o amar a varias personas a la vez.

Te lo voy a explicar con bolitas y palitos para que lo entiendas.

Las ventanas y puertas (según mis estudios…) son para que si estas enamorada de alguien… lo pones en una puerta o en una ventana.

Si por alguna razón viene otra persona y te deja con la boca abierta entonces lo dejas entrar a tu corazón y la otra persona que ya estaba dentro, pero cercas de una ventana o puerta la vas encaminando hacia afuera. ¿Me estoy explicando?

En otras palabras… el corazón es un desmadre bien hecho en el amor. Porque por las ventanas y puertas pueden entrar y salir. El problema es que debes de saber si la persona que esta en la ventana o puerta de tu corazón está por salir o por entrar a tu corazón.

CLAVE: MEDIO

Fíjate que estoy de acuerdo contigo en este punto.

En lo personal me choca el término “medio”. Hay una reflexión que me gusta mucho… “a mis amigos los escojo yo… a mis hermanos no”. Si esto fuera así entonces también se diría… “ a mis amigos los escojo yo… a mis medios hermanos no”.

Esto es un problemón mas grande de lo que te imaginas.

Si tienes un medio hermano… entonces tienes un medio padre y una media madre ¿no? porque de otra manera como se explica lo del “medio”?

Me van a venir a decir que se trata de sangre… y tampoco es válido.

Vamos por puntos. Si tienes dos medios hermanos… ¿los dos hacen un hermano? Porque según las matemáticas dos medios hacen un entero ¿no? podrás decir que las matemáticas no entran en esta situación… si es así, entonces quita la palabra medio… es un término usado mucho en las matemáticas.

Creo que el termino “medio” debe de desaparecer. No hay medias personas. Bueno esa es mi opinión.

Mucha gente dice que es simbólico… ¿y cuando le decimos hermano a una persona que no es pariente? ¿que?

No existen los medios hermanos, como tampoco existen los medios padres… ni madres. Eso no existe.

Vamos, son expresiones que lo único que muestran es que hay diferencias entre las personas lo cual no me cae… ¿y qué?

¿Qué porque digo esto? Si él es mi medio hermano y yo soy su medio hermano, entonces como lo dije anteriormente… dos medios hacen uno ¿no? Así que no manchen. Ya tenemos con eso de que tus hijos, mis hijos y nuestros hijos… ¿no crees?

Todos somos hermanos nos guste o no. Y me vale madre si están de acuerdo o no. Ya estuvo bueno de medios hermanos. Y el que no este de acuerdo… me vale.