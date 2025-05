CLAVE: COMUNICACION EXTRATERRESTRE

En serio, ¿no podías haberte esperado para escribir esta carta allá por el año… 2080, para ser más exactos. No sólo te amargas tú, sino también a todos los que te rodean. ¿Por qué te empeñas en saber cosas que bien sabes que lo mejor sería no saberlo? Y, por cierto, ¿desde cuándo andas con los aliens y OVNIS? Esto te pasa por ver tantas películas de Avengers. Crees todo lo que ves en las películas, series y hasta lo que te cuentan tus amigos. Déjate de tonterías y dime la verdad… ¿que acaso no tienes otra cosa que hacer más que estar pensando en… ¿tarugadas? Ya es mucho, tienes que marcar un límite… a tu cerebro. Y ¿desde cuanto te preocupan que ya no salgan esos círculos qué según tú, hacían los extraterrestres en los campos de Europa? Creo que: solo tenían derecho a hacer esas gráficas en Inglaterra, Escocia…

Te has preguntado ¿por qué no los hacían en EU, México o en Suramérica? O ¿por qué fregaos no hacen sus círculos en el Polo Norte?

No sé porque me das la impresión de que si por ti fuera te gustaría tener contacto con “esos” extraterrestres… ¿cierto? Quiero sacarte de tu ignorancia… o de lo que sea que tengas en tu cerebrito. Ya te lavaron la cabeza y te han dicho que estamos siendo invadidos por extraterrestres y que tratan de comunicarse con nosotros por medio de esos círculos en los campos ¿verdad? De eso se ha encargado todas las compañías que hacen películas… no se diga NETFLIX. No hay película o serie en donde no salga un extraterrestre y un… mejor no lo digo. Se nota que el sentido común no está en sus cabecitas… esto es más fácil que de lo que supones. Tantas clases que hay para aprender inglés, español, alemán… y no sé cuantos idiomas hay en la Tierra y ellos haciendo círculos para que les entendamos. Si fueran realmente inteligentes ya hubieran aprendido hablar cualquier idioma habido o por haber… o ¿estarán esperando que aprendamos hacer bolitas y palitos como en la primaria? Caray… con tanta tecnología que hay y estos sonzos (los extraterrestres) haciendo bolitas y palitos. Oh, será que no saben hablar y por eso… no, no creo.

Creo que no saben que ya nos llegó la IA… hay que decirles, pero YA.

CLAVE: DIVORCIO

No entendí bien si quieres que te de razones para divorciarte o para no hacerlo, De todas maneras, lo que has pensado hacer lo vas a hacer sí es para divorciarte o no… de todas maneras te vas a arrepentir. Déjate de tonterías y si estás pensando en divorciarte pues hazlo… razones te han de sobrar para hacerlo. Quiero darte unos datos y no sé si este te anime a hacerlo, o no hacerlo. Para tu conocimiento hay más divorcios que bodas… por cada boda hay como 2 divorcios. No lo digo yo… lo dicen las estadísticas a nivel mundial. ¿Todavía te quieres divorciar? Para tu conocimiento, el divorcio es el mayor problema que hay a nivel mundial… claro, después del matrimonio.

¿Sabes quién sale ganando en un divorcio? El abogado. Se queda con la mayor parte de lo que hay por repartirse y se queda muchas de las veces con la esposa. Los hijos te toca mantenerlos… sí es que hay hijos. Últimamente ya no tienen hijos los matrimonios, son mascotas.

Bien, ser feliz ahora te costará el doble… ¿quieres probarlo? ¿Te imaginas lo que te gastas ahora y lo que vas a TENER que dar para el sostén de tu familia (mascotas)?

No te lo recomiendo, pero muchas veces es mejor que estar en agonía. Antes de que te divorcies… vas a empezar a bajar de peso. Espera hasta que bajes lo suficiente como para que le de envidia a tu pareja y vea de lo que se va a estar perdiendo (esto va para el hombre o la mujer)

El estar divorciado es una manera de entender que hay vida después del infierno de tu esposa (o). ¿Todavía te quieres divorciar? Te preguntarás que quién es más feliz cuando llega el divorcio… si la mujer o el hombre… pienso que el abogado. Y todavía cobra el desgraciado. El coraje que más me da es que si ganan o pierden el caso de todas maneras cobran los muy… mejor me callo (desgraciados).