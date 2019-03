CLAVE: COCO

Me imagino el sufrimiento que has tenido que cargar toda tu triste vida. Felicidades porque sigues viva, y más que nada que todavía tienes ganas de seguir adelante. Otros en tu lugar ya se habrían suicidado comiendo frijoles… esos que le dicen pinto beens, creo que así le dicen.

Fíjate que tienes razón en echarle la culpa a tu madre… (¿todavía tienes?) pregunto que si todavía está viva tu mamita. Quién más que ella que tiene que cargar con esa culpa de haberte dejado traumada.

En donde si no estoy de acuerdo es que dices que todas las madres son iguales… no es así, no es verdad. No estas para saberlo ni yo para decírtelo, pero mi madre no me cantaba canciones de cuna… nos a ponía a contar no borreguitos sino koalas… vieras lo divertido que es contar koalas. No que fuéramos ricos ni nada por estilo, lo que pasa es que nos dieron una pareja de koalas y de ahí nos hicimos de varios de ellos.

Como te decía, nosotros éramos tranquilos y cuando nuestra nana nos mandaba a dormir lo hacíamos… porque si no ya no nos iban a dejar contar koalas… así que nunca nos cantaron canciones de cuna como dices que lo hicieron contigo.

He oido mucho de ese famoso “coco” que si no te dormías iba a venir a comerte… Dios!!!!!! Ya me imagino el trauma que debes de tener. Mira que venir el “coco” a comerte nomas porque no te duermes. Si que tuviste una madre malévola. Habla con ella, dile que te pida perdón y que… oye, y ¿como carajos es ese “coco”? ¿aparece nada mas de noche? ¿Se le aparece sólo a los niños que no se duermen? Vaya, vaya, vaya… me gustaría conocer a ese “coco” y darle una desconocida. Mira que andar asustando y comiendo a niños que no tienen sueño.

Y yo pensando que todas las madres eran como la mía.

Prometo que voy a investigar eso y caiga quien caiga, el peso de la ley caerá sobre esa persona… te lo estoy prometiendo.

CLAVE: RECLAMO

Antes que nada quiero decirte que mis abogados ya están trabajando en tu demanda contra mi libro “Cómo Hacer Felíz a una Mujer”… de una vez te digo que me han dicho que no procede… y ¿sabes porque? Al final del libro vienen unas letras chiquitas que no es fácil verlas y mucho mas difícil entenderlas.

En esas letras chiquitas hago la aclaración de que la lectura del libro no garantiza en lo absoluto el éxito. Hay otros factores que influirán en el mismo como edad, cultura, creencia religiosa, educación, familia, carácter, si ya hiciste tu primera comunión, cuanto tienes de relación con tu pareja, si tiene bigote o no… en fin, un montón de cosas que no consideraste al hacer la demanda.

Lamento mucho que no haya resultado como pensabas o querías que fuera. No es mi culpa y mucho menos la de mi libro. Para tu aclaración, no doy ninguna garantía de mis recomendaciones dadas en mi libro..

Mi libro no es otra cosa mas que una recopilación de anécdotas de mis amigos y amigas que me contaron… mi experiencia es otra y esa no la voy a decir por nada del mundo.

El secreto para hacer feliz a una mujer no creo que alguien lo tenga. Si no lo tengo yo… menos otra gente.

Mira, te voy a dar una dimensión del problemón que es el querer hacer feliz a una mujer… mejor no te lo digo, porque entonces si te vas a traumar.

Considera una cosa… hagas lo que hagas NUNCA vas a poder hacer feliz a una mujer… y menos si es tu esposa.

¿Quieres probarlo? Apenas si le estas cumpliendo sus caprichos… ya tiene otra lista en mente y ahí ya te fregaste.

Si le as todo lo que te pide y luego no… no te la vas a acabar, yo se lo que te digo… Eso lo que me han dicho mis amigos.

Lo que te quiero decir es que, nunca la vas a poder complacer… hagas lo que hagas y menos si lo dejas de hacer… ¿me estas oyendo inútil?