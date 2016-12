CLAVE: CHOQUE

Hay veces que me sorprenden y me dejan con la boca abierta… y tú eres una de ellas… agradezco enormemente que te comuniques conmigo. Personas como tú se necesitan todo el tiempo. Personas como tú hacen mucha falta para que esta humanidad tan desgastada se vaya poniendo al corriente. De verdad que me has cambiado la perspectiva que tenía de la vida. Desde que recibí tu carta no he dejado de pensar en que todavia hay gente que me sorprende… muchas gracias. Te decía que ya no soy el mismo desde que recibí tu carta. Nunca en mi exitosa vida me había puesto a trabajar en un tema como tú me has puesto. Tan pronto recibi tu carta me puse a trabajar y si… es verdad lo que me mencionas. Te has dado cuenta de lo frágil que es la vida y nosotros viviéndola, gastándola y sobre todo desperdiciándola como si fueran chocolates. ¿Te has puesto a pensar en como será todo eso? ¿Que quedará de la humanidad despues de este choque? No es por nada pero, si uno no se preocupa por esto… nada te hará preocupar. Estoy contigo cuando dices que debemos de hacer algo por esa gran colisión entre nuestra galaxia Via Láctea y La Andrómeda… no puedo imaginarme. Ultimamente he sentido un deseo enorme de acercarme mas a la Andrómeda… y saber porque es que se esta acercando tanto a nuestra galaxia… no le encuentro sentido. Debemos de irnos preparando para ese gran choque que sucederá en unos 4 mil millones de años. No vaya a ser que nos agarre desprevenidos y no quede nada de nosotros. Muchas gracias por tu información, personas como tu hacen mucha falta.