CLAVE: CEBRAS

CLAVE: CALENTAMIENTO GLOBAL

No no no no no no no no no no… y mas no no no no no no. Creo que con

esto es mas que suficiente y si no pues aquí te pongo mas no no no no.

¿Qué acaso no piensan darme crédito por lo que semana a semana les

estoy diciendo?

¿Piensan que me van a tener toda la vida para estarles diciendo que esta

bien o que está mal?

¿Van a estar siempre dependiendo de mi?

¿Cuándo es que llegará el día en que pueda estar tranquilo sabiendo que

ustedes ya han madurado y que puedo partir de este nivel de vida a uno

irracional para no tener de que mortificarme?

Cuantas veces le he dicho que no se crean todo lo que la Tv. les dice? Si

acaso… crean solo la mitad.

Que “Calentamiento Global” ¿engorda? Vaya que pregunta.

¿De dónde sacaste esa idea? De tu cerebro no lo creo. Eso solo lo he visto

en televisión.

¿Puedes entender que por culpa del “calentamiento” hace mas frio en los

últimos años?

¿Puedes entender que por culpa de ese calentamiento global hay mas

lluvias?

¿Entiendes que por culpa del calentamiento global hace mas calor?

Si llegas a entender lo que te he preguntado entonces le podemos echar

la culpa al calentamiento global de que estés un poco pasada de peso… es

muy fácil echarle la culpa de tu peso al calentamiento.

Ahora solo falta que una persona me escriba preguntándome si el

calentamiento global enflaca… bueno, esto es más probable. Si te la pasas

todo el día en el sol, entonces podemos echarle la culpa al calor que

tengan menos peso corporal ¿no?

Aunque a decir verdad el sol quema la piel… no grasa corporal.

Un consejo, si quieres bajar de peso no te fíes del calentamiento global,

mejor ponte a caminar… ¿estamos?