CLAVE: CARBOHIDRATOS

Qué si sé que cosa? No es por nada, pero creo que estas insultando mi ignorancia. Si algo siempre he sabido es eso… lo que me preguntas. ¿Te imaginas que yo no supiera lo de carbohidratos simples, los complejos, de los traumados y los que no están complejos están insípidos, líbidos, lípidos, triglicéridos, los céridos, los oxidantes, los antioxidantes, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, que la insulina, que la glucosa, los hidratos de carbón, los “ingratos de algodón”…? uf!!!!!!! ¿Te imaginas lo que he ayudado a toda la gente que ignora por completo todo este movimiento que ahora se tiene? Claro que he podido ayudar a mucha gente que vive en plena ignorancia de lo que esta de moda. Y es que antes nos moríamos al ver que una persona estuviera comiendo chicharrones de puerco y luego, luego le poníamos el dedo diciéndole de cosas… sin saber que hay grasa buena y grasa mala. Lo de los carbohidratos nos tienen igual, que si engordan, que si no… que son malos que son buenos, que no hacen nada que qué se yo… en fin. En estos tiempos ya no sabemos si son los carbohidratos o la gripa aviar la que nos esta matando… el zika y ahora tenemos el chikunguya… (como el

coronavirus que puedes presentar síntomas, que si… o que no). Específicamente hablando, no sé si los carbohidratos engordan; y si no engordan pues hay que ver…a lo mejor los carbohidratos tienen problemas, a lo mejor no se están alimentando bien o a lo mejor sufren de bulimia… en todo caso a lo mejor tienen mucha presión y por eso no metabolizan bien lo que consumen… a la mejor la presión la tienen alta. Además, ¿para qué quieres saber si engordan o no los carbohidratos? ¿A quién le interesa si suben o no de peso los carbohidratos?… no crees que te estas metiendo en la vida privada de los carbohidratos? Déjalos que engorden, muy ellos ¿no? o es que acaso los carbohidratos se meten contigo porque estas gordita? ¿Verdad que no? ¿Entonces? Has lo que yo… me valen madre los “carboingratos”.

CLAVE: HADA MADRINA

Ay Dios!!!!!!! Y yo que pensaba que lo sabía todo… perdóname, creo que por esta vez sí voy a tener que reconocer que no lo sé todo. Lo que no entiendo es que, me hagan ese tipo de preguntas como si yo hubiera estado ahí… por favor. No lo sé todo… reconozco públicamente que me he quedado neófito en este tema. ¿Como saber la verdad? Como saber cómo sucedieron verdaderamente las cosas… Han pasado tantos años que para estas fechas todo lo que nos digan pues no lo vamos a creer por la simple razón de que no hay testigos de ese hecho. Es más, me atrevería a decir en estos momentos que NUNCA pasó. Que todo es una cortina de humo para que distraernos de

lo que está pasando por el coronavirus en el mundo. El genio sabemos de dónde viene… de una lámpara que no tiene que ser de Aladino… pero que ahí empezó todo. Luego vinieron otras lámparas que nada tenían que ver con la de Aladino, pero se le atribuía a esta todos los genios hasta que un día Aladino dio por terminada esta situación y guardó su lámpara que ya había sido usada muchas veces hasta en chistes. Y la Hada ni en chistes volvió a salir.

Ahora que no está por demás saber de dónde salió La Hada Madrina de la Cenicienta… ¿cómo sabía ella por lo que le estaba pasando esta muchacha? ¿De d ó nde sacó tantos poderes para hacer lo que hizo? No creas, todo esto encierra un misterio y si no nos han dicho nada, pues entonces algo sucedió para que nadie diga nada… ¿tendrán algo que ver los rusos o los chinos? Ya sabes que estos en donde quiera se meten… Creo que la principal sospechosa es La Cenicienta. Te has puesto a pensar ¿por qué ella aceptó todo esto sin conocer a la Hada Madrina? A mí no me van a ver la cara… pero todo esto es muy sospechoso. Al menos sabíamos que el genio salía de la Lámpara… pero esta viejita inofensiva… mmmmmh. Lo peor… nunca mas se supo nada de ella. Es más ni siquiera fue invitada a la boda de la Cenicienta… ¿muy sospechoso no? Esto encierra un misterio… ¿tendrá algo que ver la OMS? Me cai que si.