CLAVE: CANCION ROMANTICA

CLAVE: COMIDA ESPECIAL

No sé qué comerán… pero de que comen muy bien, comen muy bien. Y

todo gracias a la gente ignorante que va y se gasta lo poco que tiene para ir

a consultar a estas personas que no son más que estafadoras, rateras,

“robateras”, estafadoras… perdón, ya dije estafadoras. Todo lo que tiene

que ver con el aprovecharse de la gente ignorante.

Si, ya sé que la culpa no la tiene el indio sino quien lo hace compadre…

eso ya lo sabemos. ¿Y qué le vamos a hacer?

En realidad, no me importa… es más, no me interesa en lo más mínimo lo

que comen los que adivinan. Lo digo porque hay una expresión que reza:

“qué comes que adivinas”?

En realidad, ¿quieres meterte en ese círculo de los que dicen que adivinan?

No hace falta que comas algo especial. Creo que puedes comer cualquier

cosa. Ya que para ‘adivinar”, no necesitas más que decir tarugada y media.

Y media tarugada más y ya son… mmmm deja me ver, si las matemáticas

no me fallan… creo con la media tarugada que le agregamos ya son dos

tarugadas, no?

Bueno, en realidad con una tarugada es más que suficiente para ser

adivino.

Claro, en un principio no te van a salir bien las tarugadas, pero conforme

vaya pasando el tiempo y entre más tarugadas digas pues vas a ir

obteniendo práctica.

Trata de decir lo que se te venga en gana… no importa que no rime.

Podrías ponerte de ejemplo a AMLO… que si fuera adivino sería rebueno

por las tarugadas que dice… pero desgraciadamente es presidente.

Claro, entre más tarugadas digas hay más probabilidades hay de que una

sea la buena. Con esa, te vas a ser famoso y te van a empezar a buscar y

luego vendrán a buscarte y entre más te busquen va a llegar el dinero. Al

llegar el dinero, vas a ir a los mejores restaurantes y a comer muy bien.

Pero… contestando tu pregunta, no hay un alimento que te haga adivino,

así que eso de “que comes que adivinas” es una vil mentira.

¿Te imaginas que hubiera un alimento que nos hiciera adivinar? Ni lo

mande Dios.