CLAVE: CACHORRO

No quiero ser aguafiesta pero, creo que estas en

graves problemas. Para empezar… creo que tengo que

ser muy fuerte para decirte lo que te tengo que decir…

no me lo vayas a reprochar, pero lo que voy a hacer es

por tu bien… nada mas por tu bien, y solamente por tu

bien. Disculpa que sea muy repetitivo, pero lo único que

quiero es que quede bien claro lo que te voy a decir.

Esta relación que estas teniendo es perjudical para ti… y

te lo voy a explicar con bolitas y palitos para que mejor

me entiendas. ¿Sabías que como nos diga nuestra pareja

es lo que quiere que seamos para ella?

En otras palabras, te esta mandando un mensaje

subliminal… y ese mensaje te va a marcar para toda tu

vida. Y es precisamente eso lo que me tiene con pendiente

contigo. Asi que ella te llama… ¿“mi cachorrito”?… creo

que ya caminaste. Crees que ella es muy tierna contigo

¿verdad? ¿Porque no te dice… “mi chango”? Tambien

te puede llamar… “mi leon”, mi fiera, mi bestia, mi

animal… no, creo que animal no esta bien… vamos

a dejarlo en bestia, se oye mas salvaje, pero menos

animal. Como te estaba diciendo, esta relación si sigue

asi… va a ser muy tormentosa para ti… no para ella. Ella

ya ha marcado su territorio y pues creo que como te dije

anteriormente… ya caminaste. Bueno, lo de cachorro no

es nada parecido a lo que tu estas pensando… de ninguna

manera es cariño. Lo que te esta diciendo es que quiere

que tú seas como un cachorro pero no en lo cariñoso

sino en dos caracteristicas que tienen estos animalitos.

No se cual sea el pasado de tu muchacha, pero creo que

te vas a llevar unas sorpresas que si no tienes “azucar”…

muy pronto la vas a conseguir a muy buen precio. Ya

te lo voy a decir… dos caracteristicas que tienen los

cachorros son: no oyen y no ven… estas preparado para

hacerte el sordo y el de la vista gorda con tu novia?… si

es asi, felicidades… vas a ser muy feliz.