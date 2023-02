CLAVE: BEBE

Sí supieras cómo me enfadan las personas que no se expresan como lo que son, sino que hablan como niños queriendo quedar bien no sé con quién ni para qué. ¿Quién diablos les has dicho que a los bebés hay que hablarles cómo bebes? No saben el daño psicológico que se les está haciendo a los bebes hablándoles como gente anormal. ¿Se dan una idea de lo que sus bebés estarán pensando? Que han llegado a un mundo irreal, de que gente que no saben hablar normalmente. ¿Por qué les tenemos que hablar de esa manera a los bebés? ¿Acaso creemos que no nos van a entender si les hablamos como gente normal? Me da vergüenza escribir cómo les hablamos a los bebés… me cai que si. El problema no es de unos cuantos padres… en su mayoría por no decir que todos los padres hacen el ridículo. Luego cuando ya están grandes andamos batallando para que nos entiendan cuando desde pequeños no les enseñamos como son las cosas. A veces quiero creer que actuamos así porque no cumplimos con nuestra niñez… pero nuestros hijos no tienen la culpa de eso. Al contrario, debemos de romper esa cadena que nunca debió de haber existido. Y es que el problema que llegamos a creer que, así como actuaron nuestros padres nosotros lo debemos de hacer y es cuando empiezan las fallas. Porque nada más eso es lo que copiamos, lo demás no… porque no nos conviene. Así que mi recomendación es que le hables a tu bebé como lo que tú eres… no como mujer traumada. Ya deja el pasado atrás (sabes por

qué? Porque no puedes dejar el pasado adelante… me explico)

Otras de los errores que cometen las madres (principalmente) es que sus hijos ya son mayores de edad y todavía les dicen mis bebés. Te lo admito que lo digas cuando están chicos, pero ya grandes y decirles mis bebes es como decir a todo el mundo que se quedaron con las ganas de mas hijos.

CLAVE: SIN ESTRELLAS

¿Quién te has creído? ¿Acaso no tienes en cuenta lo que tratas de hacer? ¿Te crees más que Dios? Has perdido la cabeza totalmente… espero que te des cuenta antes de que hagas lo que estás pensando hacer.

No puede ser que siempre tenga que estar al tanto de lo que se les ocurre a diario. No puedo, cada vez me siento más viejo y creo que se me está siendo más difícil con los años. No les pido que tengan compasión de mi… nunca se los pediría. Pero si que pensaran un poco más en lo que van a decir o hacer. ¿Sabes lo que tuve que hacer con el compositor de esa canción que dice “que se quede el infinito sin estrellas”? Tuve que hablar personalmente con él. ¿Cómo es que quieres que el infinito se quede sin estrellas nomas porque tú dices? “Pos que te has creído, le dije.

No me quité el cinto nomas porque vi que se arrepentía de lo que había dicho. No se midió al decir estas palabras… Que el mar… ¿pierda qué?

Que el arcoíris… ¿qué? Que las flores… ¿qué?… por favor. ¿Pues quién se creen para decir semejante tonterías? Y luego nomas por un amor que después los va a mandar a… La Patagonia, por no decir otra parte.

La letra de esta canción es la de una persona egocéntrica, vanidosa… no le importa si el universe cambia su rumbo. Y todo nomás por no querer quedarse sin el amor de esa persona. Nunca se puso a pensar en las demás personas… solo en ese amor que podría llegar a mandarlo por un tubo. Luego cuando tuviera otra relación ya no pueda cantarle otra canción, y nosotros tampoco… porque ya nos dejó sin nada el infeliz. Por lo que mas quieran, cuando compongan o dediquen una canción háganlo con sabiduría. Ya sé que cuando uno esta enamorado se le ocurre cada babosada… lo acabo de ver en este 14 de febrero pasado. También se que el amor es ciego… como también que el amor hace de un animal un hombre y de un hombre un animal. Y la mujer ¿qué? También… creo.