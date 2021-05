CLAVE: BATMAN

Agradece a la pandemia que pude hacer este estudio

Ya me imagino como has de haber estado últimamente con esos pensamientos que te traen loquita. No crees que estas confundiendo las cosas… porque debes de saber que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si no sabes cuál es la diferencia vas a estar confundiendo otra cosa con una cosa y la otra cosa con una… híjole, ya me hice bolas. Como dice mi sacro santa madre… ¿me entendiste verdad?

Debes de entender que Batman anda vestido de color negro porque es el color de los murciélagos… y que los colmillos nada tienen que ver con él. Creo Drácula también anda vestido de negro… y él si tiene colmillos porque chupa sangre… Batman no chupa sangre y es por eso que no tiene colmillos. Bueno, si los tiene, pero no para chupar sangre.

No sé si estas captando lo que te estoy diciendo… y si no pues ni modo.

Batman tiene la personalidad de Bruce Weyne. Drácula… no tiene perro que le ladre. Batman… tiene sus chicas, es más hasta se divierte. Drácula no se divierte. Lo único que sabe hacer es asustar y agarra parejo el carajo.

Batman lucha contra el mal… Drácula lo único que quiere es chupar sangre. Y lo peor es que no tiene un tipo de sangre en especial… parejo.

Batman tiene su bati-movil… Drácula no tiene ni bicicleta. No maneja.

Batman tiene su baticueva… Drácula no tiene cueva, solo una tumba.

Batman tiene su mansión… Drácula no se sabe dónde vive.

Batman tiene vida nocturna como diurna. Drácula sólo nocturna.

Batman tiene mayordomo… Drácula no tiene quien le haga los mandados. Batman ha hecho más películas que Drácula… una contra Superman. Batman es metrosexual… Drácula no sabe que es eso.

Batman es un héroe… Drácula no sabe cual es su trabajo en esta Tierra.

Batman si existe… Drácula no. ¿Ahora si sabes cuál es la diferencia?

CLAVE: EDAD

Mucho se ha hablado de la “Edad del Hielo”. Pero nadie sabe de qué tiempo realmente se trata.

Es más… yo mismo me siento un neófito en este tema. Siempre he querido saber si el hielo tiene edad y cuál es, pero siempre me quedo con lo mismo.

En mi opinión muy personal creo que se trata de discriminación en su totalidad.

¿Cómo se les ocurrió llamar “edad de hielo”? si no había gente en ese tiempo ¿Pierde este nombre cuando se vive en el desierto? ¿Verdad que no? Ahora, si se vive en la selva… no se le puede llamar también “edad de hielo”. En la selva no hay hielo, más el que llevan los cazadores en sus hieleras cuando van de cacería (cerveza o Pepsi)

¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Creo que ese nombre solo debe de ser válido en el Polo Norte o Sur y no en todos los lugares del planeta Tierra. Para empezar… ¿cómo se les ocurre llamar así ese tiempo si nadie sabe cuándo empezó ni cuando terminó?

¿Realmente existió la edad del hielo? ¿cuánto duró? El hielo en los polos puede durar mucho tiempo… nada más. Pero si traes hielo al Ecuador

no llega porque se va a derretir mucho antes. Bueno, esto es relativo porque si lo traes en una hielera pues te va a durar un poco más. No sé si me estoy explicando porque esto es muy profundo. Tan profundo que solo mentes privilegiadas logran entender esto (Así que no te culpo si no logras entender esto). Si no lo entiendes entonces eres del montón.

¿Crees que la Edad del Hielo es como la Edad de Piedra? Si es así… estamos fritos. Nada tiene que ver una cosa con otra… creo.

Y es que, no es como si estuvieras viendo novelas… nooooooooooo, esto es más que eso. Mucha gente lo compara con un partido de futbol… que más o menos si se parece… un poco más.