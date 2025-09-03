Claudia Sheinbaum defiende logros en seguridad y economía y promete «no traicionar» a México en su primer informe de gobierno

Sheinbaum, la primera presidenta en la historia de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En su discurso, pronunciado ante su gabinete y políticos invitados, la mandataria subrayó, entre otros puntos, la disminución del 25 % en los homicidios como uno de los primeros resultados de la estrategia de seguridad en el país, uno de los más violentos del mundo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes durante la rendición de su primer informe de Gobierno sus logros en seguridad -con el descenso en la tasa de homicidios- y en economía, así como los «ambiciosos» programas sociales, al tiempo que prometió «no traicionar» al pueblo.

La jefe de Estado destacó, también, que la economía nacional “muestra fortaleza” con un crecimiento del 1,2 % del PIB «aun en medio de circunstancias difíciles» y “frente a las estadísticas catastróficas” de recesión que apuntaban analistas privados e instituciones financieras internacionales , debido la guerra comercial desatada por Estados Unidos, primer socio comercial de México.

«Estamos viviendo un momento estelar de nuestra historia”, sostuvo Sheinbaum en el evento en Palacio Nacional.

“Vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados”

Sheinbaum Pardo apuntó que no llegó sola a la Presidencia de México, y recalcó que no rinde cuentas con “palabras vacías” sino con resultados.

“Como primera mujer presidenta en rendir cuentas a la nación sostengo como el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas, eso ha generado una fuerza extraordinaria, que mueve consciencias abre caminos, y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar, llegamos todas”, argumentó

“Esta no es la victoria de una persona, sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia”, lanzó.

Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”, dijo.

Vamos bien

La mandataria presumió además que en México «vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza que no voy a traicionar”.

Durante su comparecencia, la primera tras llegar al poder el pasado 1 de octubre, la mandataria mexicana señaló que estos primeros once meses de su Gobierno han sido de “arduo trabajo” pero destacó que caminará “sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

Defiende programas sociales y apoyo a mujeres

Así mismo, Sheinbaum afirmó que, con la conformación del nuevo Poder Judicial, que toma posesión la tarde de este 1 de septiembre, los avances en la lucha contra la inseguridad serán aún más significativos.

“Abrazando a las y a los jóvenes, para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. Estoy segura que el nuevo poder judicial ayudará mucho en este proceso”, apuntó.

La presidenta destacó también avances para garantizar el acceso a la salud gratuita y de calidad con el fortalecimiento de los sistemas de salud públicos; y precisó que en 2025 los programas sociales de su Gobierno han llegado a más de 30 millones de hogares mexicanos

“(Se ha destinado) el 2,3 % del producto interno bruto a programas de bienestar, entregados de manera directa sin intermediarios a través del Banco de Bienestar”, apuntó.

Sheinbaum recalcó que este es el plan social «más ambicioso de la historia de México», que pondera los derechos sociales como la base del bienestar «y bajo la máxima que guía nuestro movimiento por el bien de todas y todos, primero los pobres”, aseveró.

Al ser la primera mujer en ocupar la presidencia de México, sostuvo que «no llegó sola» al cargo, “llegué con todas las mujeres mexicanas” lo que, presumió, ha generado en las niñas y mujeres adultas una “fuerza extraordinaria”.

Afirmó que como pionera en el cargo, su objetivo es «promover la igualdad y el reconocimiento y desarrollo con justicia de las mujeres de México», para lo que creó la primera Secretaría de las Mujeres.

Así mismo, Sheinbaum enfatizó que en México “no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura”.

“Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar”, dijo la mandataria al rendir su primer informe de Gobierno, tras 11 meses de haber asumido el cargo como la primera mujer presidenta del país, el pasado 1 de octubre de 2024.

Sheinbaum recordó que entre 2018 y 2024 la población en pobreza pasó del 41,9 % al 29,5 %, el nivel más bajo en cuatro décadas, y subrayó que “el coeficiente de Gini (…) pasó de 0,426 a 0,391. Colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.

Momento estelar para México

En su mensaje, Sheinbaum defendió que los avances han permitido revertir expectativas de crisis y consolidar a México en un momento “estelar”.

“Aun en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza, con un crecimiento anual estimado de 1,2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales”, destacó. En este contexto, la mandataria sostuvo que el país vive un reconocimiento y respeto internacional inédito, al destacar acuerdos de entendimiento y reuniones bilaterales con Gobiernos de Brasil, Canadá, Francia y la Unión Europea.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, afirmó.

Logros internos

Al interior del país, Sheinbaum resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 36.000 millones de dólares en el primer semestre del año y recordó que la inflación anual en julio fue de 3,5 %, la más baja desde enero de 2021.

Además, resaltó la estabilidad cambiaria y de precios, al sostener que «nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar”, mientras que presumió que el desempleo se ubica en 2,7 %, “uno de los niveles más bajos del mundo”.

Sheinbaum recalcó que su Gobierno impulsa un proyecto integral: “La cuarta transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo de dignidad”.

Agregó que los ingresos del Gobierno Federal ascendieron al 31 de agosto a 5,95 billones de pesos (unos 297.600 millones de dólares), un 8,5 % más en términos reales que en 2024 y por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos.

“Aumentamos el salario mínimo en 2025 en 12 %, lo que significa un incremento histórico en términos reales desde el 2000 desde el 2018 de 135 %”.

Recordó además la firma del Paquete contra la Inflación y la Carestía, un acuerdo voluntario para evitar alzas en gasolina y en productos básicos como el maíz y la tortilla, así como el impulso al Plan México, para aumentar la producción nacional.

“Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito», agregó.

Sheinbaum afirmó que la deuda pública se mantiene estable al cierre de agosto en 50 % del PIB, mientras aseguró que la inversión y el gasto público se ejercen “con responsabilidad y honestidad bajo la máxima de la austeridad republicana”. Sheinbaum destaca reducción histórica de la pobreza en México; pasó del 41.9 al 29.5%

La presidenta de México aseguró que gracias a los esfuerzos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2025) se logró reducir la pobreza en el país.

“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”, presumió.

“En 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5% el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años”, manifestó.

La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, argumentó.

“Comienza una nueva era de legalidad”: Sheinbaum da bienvenida al nuevo Poder Judicial

La mandataria mexicana le dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones a partir de este 1 de setiembre de 2025.

“Quiero destacar las más importantes: uno, reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libre sopara ministras y ministros de la corte, magistrados y jueces, bienvenido el nuevo Poder judicial”, apuntó.

Nn hecho inédito y profundamente democrático. se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y todos, un verdadero Estado de derecho”, señaló.

“México tiene el menor porcentajes de tarifas arancelarias, se puede llegar a mejor acuerdo con EE.UU.”

Sheinbaum Pardo recalcó que ante la nueva política de aranceles de Estados Unidos, se ha logrado “una relación de respeto mutuo”.

Enfatizó en que se puede alcanzar un mejor acuerdo con EE.UU., en el marco del tratado comercial. En estos meses el mundo ha enfrentado situaciones complejas, frente a la nueva realidad arancelaria establecida por EE.UU, en este marco hemos logrado construir una relación de respeto mutuo”, expuso.

“México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo, y continuamos trabajando con las distintas Secretaría de Estado de nuestro país vecino”, señaló.

“Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones”, puntualizó.

“Con EE.UU. habrá coordinación y no subordinación en seguridad”

La mandataria mexicana resaltó la visita el 3 de septiembre de 2025 del secretario de Estado de EE.UU., Marceo Rubio, funcionario de la Administración Trump con el que se firmará un acuerdo de seguridad.

Dejó en claro que con Estados Unidos habrá cooperación y no subordinación en materia de seguridad.

“En dos días, recibiremos al secretario del Departamento de Estado de EE.UU. para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad”, explicó.

Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad, y la cooperación sin subordinación”, aclaró.

Resalta fortaleza de la economía mexicana

Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la fortaleza de la economía mexicana pese a los pronósticos de especialistas.

Abundó que dicho crecimiento se encuentra en un 1.2 por ciento. Además, el peso se encuentra por debajo de las 19 unidades por dólar y el desempleo se ubica en un 2.7 por ciento, siendo uno de los niveles más bajos del mundo.

“Estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aun en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales, que decían que iba a caer el PIB”, añadió.

“Este año la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36 mil millones de dólares”, agregó.

Sheinbaum pide a empresarios sumarse al Plan México

La titular del Ejecutivo federal pidió a los empresarios del país a sumarse de forma más activa al Plan México, implementado a raíz del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ene enero pasado.

Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios del país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora, y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito”, externó.

México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”, expuso.

32 millones de familias reciben programas del Bienestar

Claudia Sheinbaum detalló que 32 millones de familias reciben programas del Bienestar.

En el Primer Informe de Gobierno, sostuvo que el Gobierno realiza una inversión de 850 mil millones de pesos.

“En 2025 destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3 por ciento del PIB, a programas de Bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios a través del Banco del Bienestar”, destacó.

Abasto de medicamentos en hospitales públicos es del 90%

La presidenta Sheinbaum Pardo apuntó pese a los “malos augurios y las mentiras” su Gobierno trabaja todos los días en el abasto de medicamentos en el país.

Informó que hasta el momento, hay un abasto del 90 por ciento de medicamentos en centros de salud y hospitales públicos del país.

“Pusimos en marcha el programa Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos en el nivel primaria, y en esta semana se complementa para los siguientes niveles”, apuntó.

A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días en el abasto gratuito de medicamentos, Y en todos los centros de salud y hospitales, ya está por encima del 90 por ciento de abasto”, declaró.

“Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”, lanzó.

Homicidios han disminuido un 25%

La mandataria mexicana resaló la disminución de homicidios entre octubre de 2024 y julio de 2025, la cual ha sido del 25 por ciento.

Dejó en claro que la estrategia de seguridad “se decide soberanamente en México” y no en otro lado. La titular del Ejecutivo federal cerró su mensaje agradeciendo a todo su Gabinete por estos once meses de trabajo, y recalcó que “vamos bien y vamos a ir mejor“.

Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, pronosticó.“Hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Viva México!”, finalizó.