Ciudad de México sí albergará Corona Capital; será en noviembre

Share on Twitter

Share on Facebook

El Festival Corona Capital regresará a la Ciudad de México tras haberse cancelado el año pasado por la pandemia de COVID-19. El festival Corona Capital se celebrará este 20 y 21 de noviembre en la Ciudad de México marcando el regreso de los conciertos masivos en la capital durante la pandemia de coronavirus, según detallaron este lunes los organizadores. De acuerdo con la información revelada, el evento contará con cabezas de cartel de la talla de Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP y Twenty One Pilots.

El pasado viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya adelantó que estaba en conversaciones con organizadores de eventos masivos para la reactivación de este sector económico. En particular, según explicó entonces, de la Fórmula 1 y el festival de música Corona Capital. Con el cartel divulgado este lunes -y con entradas a la venta a partir de esta semana- se confirma que este importante festival regresará a la Ciudad de México tras su edición de 2019. Tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en el oriente de la capital. México suma más de 3.5 millones de contagios y casi 268 mil defunciones, siendo la cuarta cifra más alta del mundo en números absolutos. Mientras que la Ciudad de México, foco rojo de la pandemia en el país, acumula más de 900 mil contagios y 49 mil 386 muertes. El Gobierno de Ciudad de México informó el pasado viernes de una reducción de 45 por ciento en los casos activos de COVID-19 frente a agosto. Y pese a la tercera ola de la pandemia que todavía azota el país, el Gobierno capitalino alegó que 54 por ciento de la población adulta capitalina cuenta con el esquema completo de vacunación y 90 por ciento con al menos una dosis, por lo que están por superar las 10 millones de vacunas aplicadas. En la capital mexicana tuvo lugar el festival Vive Latino a mediados de marzo de 2020, cuando buena parte del mundo ya vivía restricciones sociales o estaba confinada, lo que causó una gran controversia.