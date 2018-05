Cinco Maneras de detener un resfriado

Dallas, Texas.- Tu abuela puede haber jurado que tenía una cura para todo, pero incluso sus tés de hierbas más potentes y su sopa de pollo casera quizá no logren calmar el malestar que te produce los estornudos, la congestión y la garganta irritada. Sigue estos sencillos pasos para sentirte mejor rápidamente. Con la temporada de resfriados y gripe a la vuelta de la esquina, y los virus propagándose por todos lados, es probable que en algún momento toda tu familia se enferme. Claro, hay muchos remedios caseros, pero a veces es difí-cil saber qué es lo que realmente funciona y qué es solo un mito. Aquí hay algunos consejos sobre qué debes y no debes hacer cuando se trata de combatir el resfrío y la tos: qué ayuda, qué no, y cómo detener el contagio y aliviar los síntomas. TOMA algo para tratar tus síntomas. ¿Tienes congestión y dolor de cabeza? ¿Goteo nasal? ¿Tos incesante? Cuando la sopa de pollo tradicional de tu tía no sea suficiente para destaparte, recurre a opciones de venta libre. Busca un producto para la tos y el resfriado que contenga varios ingredientes: el descongestionante fenilefrina, el analgésico paracetamol y el antitusivo dextrometorfano (como Robitussin Maximum Strength CF Severe Multi-Symptom Cough/ Cold/Flu, o las cápsulas para adultos Sudafed PE Pressure + Pain + Cough Non-Drowsy). Y ten en cuenta otra de las soluciones mágicas de tu tía, “el vivaporú”, también conocido como Vicks Vapo Rub. Contiene ingredientes como el mentol y el alcanfor que ayudan a aliviar la congestión nasal y del pecho, y puede ser justo lo que necesitas para descansar. Las investigaciones demuestran que aplicarlo libremente en el cuello y el pecho 30 minutos antes de acostarse calma la tos y mejora el sueño. NO administres medicamentos a tu abuela o tu hijo sin antes consultar con tu médico. Aunque la mayoría de los medicamentos contra el resfriado son perfectamente seguros para adultos sanos, algunos productos—como aquellos que contienen los descongestionantes pseudoefedrina o fenilefrina —no están hechos para niños menores de 6 años ni personas con ciertas afecciones médicas como diabetes, glaucoma o hipertensión arterial. Asegúrate de obtener el permiso de un médico o farmacéutico antes de darles cualquier cosa, y pregunta por sustitutos: tu abuela podría estar mejor, por ejemplo, con un descongestionante en aerosol como Afrin No Drip 12 Hour Pump Mist, Severe Congestion por hasta 3 días, que no elevará su presión arterial. USA un aerosol nasal salino. Es seguro y ayuda a eliminar la mucosidad que deja la nariz tapada. Los estudios demuestran que puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado e incluso evitar que vuelvas a enfermarte. Y dado que no contiene ningún medicamento, puedes usarlo con la frecuencia que desees. Si tu pequeño no puede sonarse, es posible que tengas que succionar su nariz con un aspirador nasal. Zzzz… a dormir. Si manejas un hogar muy activo y te ocupas de las necesidades de todos, desde tu suegra hasta tu bebé, es muy probable que tus jornadas se alarguen hasta muy entrada la noche. Pero investigaciones han hallado que las personas que duermen menos de cinco horas por noche tienen 4,5 veces más probabilidades de resfriarse que aquellas que duermen al menos siete horas. Si ya te has enfermado, y tu nariz tapada y tos no te dejan dormir, encuentra alivio con un medicamento de venta libre para el resfriado como Vicks Nyquil Severe Cold & Flu Night Relief Liquid o Theraflu Nighttime Severe Cold & Cough. Lávate las manos. Si tu esposo está estornudando por todas partes (a la vez que insiste que está perfectamente bien, gracias), el resfriado puede propagarse como un incendio forestal en tu casa. Pero lavarse las manos puede prevenir alrededor del 20 por ciento de todos los resfriados, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La clave es hacerlo correctamente, ya que muchas personas se las lavan demasiado rápido. Mójate las manos con agua limpia y corriente (da lo mismo si es caliente o fría), enjabona tus manos y frótalas durante al menos 20 segundos. (Más o menos el tiempo que te lleva cantar “Feliz cumpleaños”). Si no tienes disponibilidad de agua y jabón, usa un gel desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Lávate las manos antes de comer o preparar comida, después de ir al baño y después de cuidar a alguien en tu casa que esté enfermo. Este artículo está diseñado solo con fines informativos y no tiene la intención de reemplazar el asesoramiento, el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional. Siempre busque el asesoramiento de su médico si tuviera alguna pregunta médica.