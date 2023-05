Cinco de Mayo Dallas celebra la historia, las tradiciones y las expresiones culturales a lo grande y mejor.

9 de mayo de 2023, Dallas, Texas. La Coalición para las Artes de Oak Cliff, OCCA, presentó otra celebración del Cinco de Mayo con un desfile y una fiesta en Jefferson Blvd. El objetivo del Comité de Fiestas era crecer mientras preservaba la visión de OCCA de centrarse en la historia, la tradición y el espíritu del Cinco de Mayo. En general, el desfile creció de cuarenta y cinco entradas el año pasado a sesenta y cinco entradas este año, y las fiestas crecieron de una etapa en 2022 a cuatro etapas en 2023.

La presidenta de OCCA, Heidi Edmunds, estaba encantada con los resultados y dijo:

“Es un placer presentar un programa de primer nivel donde la comunidad puede mostrar sus aspiraciones y logros. Y la OCCA está agradecida por los patrocinadores, los proveedores, los participantes del desfile, los voluntarios y los partidarios de la tienda principal y la tienda principal de Jefferson Blvd: se necesita un pueblo”.

El desfile y las actuaciones brindaron una gran oportunidad para que todos se conectaran socialmente. Y muchas organizaciones educativas y sin fines de lucro participaron en el desfile presentando carrozas, vehículos decorados, bandas de música, pancartas y sus grupos académicos y deportivos.

La comunidad empresarial también participó en el desfile, principalmente con vehículos de la empresa decorados, mostrando su marca, pero también conectándose con la comunidad, demostrando su compromiso y apoyo a los proyectos impulsados por la comunidad. Después del desfile, las empresas continuaron con su mensaje al albergar puestos de expositores mostrando sus productos y servicios. Una vendedora que ofrecía artículos culturales habló sobre su éxito,

“Estoy casi agotado porque la gente quiere comprar artículos culturales que puedan compartir con sus familias y mantener vivas la cultura y las tradiciones. Me hace sentir que mi trabajo es relevante y amado”.

La música y las actuaciones atrajeron a una amplia audiencia. OCCA ha abrazado a los DJ y su oficio durante la última década, y elevó la tradición contratándolos para producir los espectáculos en los cuatro escenarios. Cada uno de ellos seleccionó su alineación para incluir música dance, música tejana, música norteña y hip hop latino. Debbie Does Disco, una poderosa colaboración musical, presentó varios disc jockeys y una cantante emergente. The Tejano to the Bone Stage presentó música tejana clásica y atemporal que resuena en todo Texas. El Escenario Comunitario de Expresiones Culturales contó con grupos de artes culturales, algunos patrocinados por la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Dallas e incluyeron cantantes y bandas locales emergentes.

Deejay Brandon Epocha, curador de las actuaciones de Debbie Does Disco Stage dijo:

“Fue una gran sensación poder reunir una alineación de talento que represente la próspera cultura mexicoamericana en Oak Cliff, mi hogar”.

Los orígenes de Cinco de Mayo Dallas son mexicanos y es una batalla de muchas guerras que México ha soportado. Pero el elemento más destacado es que el protagonista clave fue el general texano Ignacio Zaragoza. Y la diferencia clave es que su liderazgo en la Batalla de Puebla se produjo de forma orgánica. Representa cómo dos países comparten una historia de lucha. Sin embargo, para los mexicoamericanos el tema principal es el deseo y la perseverancia de seguir adelante. El Cinco de Mayo siempre será conocido como el punto de inflexión hacia la victoria.

La fundadora y directora ejecutiva Sylvana Avila Alonzo dice:

“Sigo liderando las festividades del Cinco de Mayo en Dallas porque llena a todos con el espíritu de ganar a pesar de las adversidades. Significa que uno nunca debe rendirse”.

Para más información y fotos visita https://www.oakcliffart.org/cinco-de-mayo-dallas-1.html