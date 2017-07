Chivas acapara el Balón de Oro

México.- La Liga MX premia a lo mejor del Torneo Apertura 2016 y Clausura 2017 en la entrega del Balón de Oro 2017; se reconoce a ‘Tuca’ Ferretti y Nacho Trelles La entrega del Balón de Oro 2017 se llevó a cabo este sábado en Los Ángeles para premiar a lo mejor del Torneo Apertura 2016 y Clausura 2017 de la Liga MX, además de rendir homenajes a personajes célebres en la historia del balompié en México. Con un formato de votación de un Consejo Editorial, afición y los 18 técnicos del futbol mexicano, fue como se eligieron a los diversos ganadores de la noche. Rodolfo Cota se llevó el primer galardón de la noche en la categoría de Mejor Portero, tras derrotar en la votación a Nahuel Guzmán de Tigres: “agradecer por el apoyo, muchas gracias mis compañeros, a Matías, dedicatoria un amigo en el cielo, Miguel Calero”, dijo el arquero de Chivas. La siguiente terna a dar en el Balón de Oro fue la de Mejor Medio Ofensivo donde los nomi-nados fueron E d s o n Puch y V í c t o r M a l – corra. El ganador f u e E d s o n Puch por su temp o r a d a con Necaxa, aunque para el siguiente torneo ya jugará con Pachuca. “En este momento solo hay palabras para agradecer. A Necaxa, a mis compañeros y al profe Alfonso Sosa”, dijo el exelemento de Rayos. La categoría que prosiguió fue la de Mejor Medio Defensivo donde estaban nominados Guido Rodríguez y Orbelín Pineda. El vencedor fue Guido, actual jugador de América: “estoy contento de recibir este pre-mio, agradecer a Xolos que ahí se obtuvo ese premio”, dijo el refuerzo de las Águilas. La terna del Balón de Oro a Mejor Novato fue conformada por Walter Sandoval de Santos y Diego Lainez de América. El ganador en esta categoría fue Sandoval: “agradecido con esta oportunidad para seguir trabajando y seguir con una carrera que sea buena por delante”, dijo el lagunero. A mitad de la velada, la Liga MX rindió un merecido homenaje al actual técnico de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti por su trayectoria como jugador y estratega en el futbol mexicano. El estratega brasileño no estuvo en la gala por motivos personales. Ignacio Trelles también fue homenajeado este sábado con el “Reconocimiento a la Trayectoria”, por sus logros como jugador, pero sobre todo como estratega al ser campeón con Cruz Azul, haber dirigido a la Selección Mexicana en dos Copas del Mundo, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Don Nacho está próximo a cumplir 101 años de vida. Después de un espectáculo musical y algunas cápsulas de ayuda social, la categoría siguiente fue la de Mejor Defensor, donde el ganador fue Néstor Araujo de Santos por encima de Hugo Ayala de Tigres: “dedico esto a mis compañeros, cualquier reconocimiento o fracaso es de todos”, externó el elemento de Torreón. Raúl Ruidiaz se llevó el premio al Mejor Delantero, al vencer a Dayro Moreno en la terna. Además, el ariete se llevó otro Balón de Oro por ser el máximo anotador con 20 goles en ambos certámenes: “en realidad no hay palabras para agradecer. Un año de esfuerzo y sacrificio, agradecer a compañeros, cuerpo técnico, familia, madre, esposa e hijos”, dijo el peruano. Se reconoció también a la Responsabilidad Social a la Fundación Rafael Márquez, por la labor altruista que realiza desde hace muchos años en ayuda a niños de escasos recursos. El jugador asistió a recibir su premio al estrado. A la terna de Mejor Gol fueron nominados un total de siete tantos: Carlos Morales (Morelia), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Camilo Sanvezzo (Querétaro), Avilés Hurtado (Tijuana), Carlos Esquivel (Toluca), Edgar Andrade (Veracruz) y Alan Pulido (Chivas). El ganador al Balón de Oro fue Alan Pulido de Guadalajara por su gol en la Final ante Tigres en el Estadio Chivas: “nunca había recibido un balón y es bonito. Para mí es muy importante, agradecer a Dios, Matías, mis compañeros y toda la gente que trabaja en Chivas”, dijo el tamaulipeco. Alfonso Sosa perdió en la votación al Balón de Oro al Mejor Director Técnico ante Matías Almeyda de Chivas: “lo comparto con la gente, mi familia, muchísimas gracias, gracias a los jugadores”, dijo el argentino. El último premio de la noche se lo llevó Raúl Ruidiaz por el Mejor Jugador del Año, galardón que fue otorgado por el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.