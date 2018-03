Chivas, a cortar el ritmo en casa de Morelia

México.- La esperanza de Guadalajara de protagonizar un milagro que lo lleve a la Liguilla se encuentra con un duro obstáculo: la racha de 3 triunfos en fila como local en la Liga MX de Morelia El Morelia vs Chivas será un partido de alto calibre que será importante en las aspiraciones de cada conjunto si quiere aspirar aún a la Liguilla del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en actividad de la jornada 13 del c a m p e o n a t o mexicano. Son 8 puntos los que separan a ambas instituciones. Monarcas está en quinto lugar de la tabla con 20 unidades, mientras que Guadalajara está en la posición 15 con tan solo 12 puntos. La diferencia no es tan abismal, pero de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano y ya con solo 15 puntos por disputar, es importante para ambos cuadros el conseguir tres puntos que alimenten esa esperanza de estar en la disputa por el título. Historia del Chivas vs Morelia Estos equipos se han medido recientemente en varios compromisos de la Copa MX, pero no se ven en Liguilla desde hace más de 10 años. En torneo regular, en los últimos 10 enfrentamientos donde se han visto, ha predominado el empate con 4 en total, mientras que los triunfos están divididos en tres por bando. Llama la atención que la última victoria del Guadalajara en suelo purépecha fue en el Apertura 2014, en la última fecha de ese torneo, con doblete de Omar Bravo. En el Morelia vs Chivas se espera que haya duelo de goleadores con Raúl Ruidíaz, de parte de Monarcas, que cuenta con cinco anotaciones, y de Alan Pulido, por el Guadalajara, que suma 4 tantos en el Clausura 2018. La motivación de asistir con sus selecciones varios jugadores también puede ser un aliciente como con Diego Valdés que fue con Chile, y de Rodoflo Pizarro y Oswaldo Alanís, que tuvieron actividad con la Selección Mexicana. El Rebaño Sagrado cayó en sus dos compromisos amistosos que tuvo durante el receso de la fecha FIFA, 2-1 ante Santos y 2-0 contra Tigres. Matías Almeyda deberá ajustar nuevamente su equipo para conseguir tres puntos importantes.