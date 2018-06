Chiquis Rivera posa como Dios la trajo al mundo

Prometía desnudarse en cuerpo y alma y lo hizo. Chiquis Rivera protagonizó una candente sesión de fotos en la que por primera vez aparece como Dios la trajo al mundo. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, que ha sido en numerosas ocasiones víctima de críticas en las redes sociales precisamente por su aspecto físico, se despojó de sus inseguridades y pudores para mostrar su verdadero yo: una mujer real que acepta sus imperfecciones y que se ama como es. “Hola. Soy Janney. Con cicatrices, estrías y celulitis. Soy imperfecta, son sensible, soy mujer”, escribió Chiquis a través de su perfil de Instagram junto a una de las fotografías que forman parte de la candente sesión de fotos. Su desnudo, como todo lo que rodea a la primogénita de la Diva de la Banda, no dejó indiferente a nadie. Y las reacciones en las redes sociales fueron una buena muestra de ello. Si bien hubo numerosas personas que aplaudieron su valentía, otras muchas no dudaron en criticarla. “Si eres mujer como dices ser quiérete como eres, no necesitas publicar tu cuerpo desnudo para que miles de personas lo vean. Eso es una falta de respeto”, opinó una seguidora. “La verdad no debiste de haber hecho ese desnudo. Todas en algún momento de nuestras vidas hemos tenido estrías, celulitis y muchas cosas más, pero no por eso vamos a denudar nuestro cuerpo al mundo para sentirnos mujer”, escribió por su parte otra persona. La lluvia de críticas, sin embargo, no tomó por sorpresa a Chiquis, quien, como reconoció en las redes, era muy consciente en el momento que hizo las fotografías de lo que se le venía encima una vez que se hiciera público.