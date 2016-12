China lista para acercarse más a México ante la incertidumbre del TLCAN

Por: Ing. Esteban Sánchez

De madrugada, como le gusta—, el presidente electo Donald Trump amenazó, vía Twitter, a las empresas de su país que quieran producir en el extranjero y vender en Estados Unidos. Éstas tendrán que enfrentarse, sentenció, a un impuesto de 35 por ciento. “Están advertidas”, les dijo, “antes de que cometan un error que les podría salir caro”. Trump sigue enviando un mensaje de garrote y zanahoria a ese tipo de compañías, tratando de cumplir una promesa de campaña de hacer volver los trabajos manufactureros que salieron de Estados Unidos buscando mayores ventajas económicas. Más allá de que dicha postura va contra toda lógica —algunos analistas predicen que ahora cientos de empresas chantajearán a Trump, pidiendo las exenciones fiscales que prometió a Carrier a cambio de no instalarse en México—, está claro que el Presidente electo tiene todas las intenciones de sacar adelante la visión proteccionista que proyectó en campaña y que incluye renegociar el TLCAN. Esa obsesión de culpar a México y otras naciones de los males que aquejan a Estados Unidos ha creado una gran paradoja en el contexto internacional: el país faro de la democracia y la apertura ve aparecer el espectro del autoritarismo por parte del próximo ocupante de la Casa Blanca e impulsa el cierre de sus fronteras, al tiempo que otra potencia mundial, que no se rige por un sistema de partidos, irrumpe en la escena como defensor del libre comercio y la globalización. Me estoy refiriendo a China, cuyo embajador en México, Qiu Xiaoqi, dijo que el gigante asiático está listo para acercarse más a México ante el escenario mundial que se prevé a partir de enero. “China es uno de los promotores más importantes del libre comercio”, aseveró el embajador Qiu. “Somos socios estratégicos de mucha importancia y estamos dispuestos a aumentar los esfuerzos, junto con la parte mexicana, para inyectar nueva energía en el desarrollo de estas relaciones”, afirmó el embajador. Es la segunda vez que Pekín intenta estrechar la relación con México en este sexenio. Recordemos que ambos países tuvieron visitas de Estado recíprocas en 2013 y 2014 y que China ofreció inversiones importantes en México, a tasas preferenciales, antes de que algo —todavía no explicado a profundidad— reventara el acercamiento. El signo más importante de la molestia que provocó el estrechamiento de las relaciones Chinomexicanas —quiero pensar que Estados Unidos no quería ver a China en su “patio trasero”— fue la cancelación del proyecto de tren de alta velocidad a Querétaro, hace dos años. La decisión gubernamental, dijo entonces la SCT, tenía la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la participación de un mayor número de fabricantes de trenes en el proyecto, cuya licitación había sido ganada por un consorcio encabezado por la China Railway Corporation. La elección de Donald Trump —quien celebró, otra vez en Twitter, la llamada de felicitación que recibió de la presidenta de Taiwán, archienemigo de China— ofrece a Pekín una nueva oportunidad de acercarse a México. La pregunta es si México aguantará esta vez la presión de Washington. Quizá en esta ocasión, dadas las amenazas de Trump, haya menos que perder. El déficit comercial de Estados Unidos con México es de unos 50 mil millones de dólares anuales. El déficit comercial de México con China es de 50 mil millones de dólares anuales. En otras palabras, esos 50 mil millones que nos deja de beneficio la relación con la Unión Americana no terminan alimentando la economía mexicana y fortaleciendo la relación comercial con Estados Unidos, sino en las arcas chinas. Esos son los recursos que quiere Trump. ¿Qué es lo que propondrán? No es desaparecer el Tratado de Libre Comercio sino darle una vuelta de tuerca: acrecentar la relación tanto de México como de Canadá para crear una zona estratégica aliada que le permita avanzar en la confrontación económica y comercial con China y los movimientos que ello provocará a nivel global. En nuestro caso eso implicaría cambiar flujos comerciales y apostar por otro tipo de diversificación, incluso, en algunos casos en el Pacífico (luego de una readecuación similar que la adminis tración Trump pedirá a Corea del Sur y a Japón), pero también en la relación con Estados Unidos y, sobre todo, en nuestro propios procesos productivos. Si se comienzan a cerrar los lazos con China, sobre todo, como proveedor de productos manufacturados, pero también como potencial inversor en grandes proyectos (como lo hubiera sido el tren a Querétaro que ya había generado profundo malestar en Washington mucho antes de que Trump fuera siquiera candidato y cuando, casualmente, estallaron los escándalos de Ayotzinapa y la Casa Blanca), se tienen que buscar actores regionales o incluso nacionales que cumplan ese papel. Y ése es el papel que quiere jugar ahora Estados Unidos. La oferta china suena atractiva, pero pensar en una ruptura con Estados Unidos para apostar en una estrecha relación con la nación asiática suena, en nuestra situación, descabellado. En los últimos años China ha penetrado en muchos mercados latinoamericanos, sobre todo en Brasil y en Nicaragua, pero la ventaja comparativa y competitiva que tienen para nosotros la sociedad y el mercado de Estados Unidos y Canadá es inigualable. Por ahora es todo, deseándoles un FELIZ AÑO NUEVO 2017 que Dios les bendiga y que se vean realizados todos sus proyectos.