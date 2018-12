Chilena Mon Laferte cantará con Gwen Stefani en televisión de EUA

Share on Twitter

Share on Facebook

La cantautora chilena Mon Laferte cantará a dúo con la estrella estadunidense Gwen Stefani el tema “Feliz Navidad”, en lo que será la primera actuación de las dos estrellas juntas en televisión nacional de Estados Unidos. La pareja realizará una interpretación bilingüe del clásico navideño que se incluirá en el álbum “You Make It Feel Like Christmas” de Stefani este martes en el programa “Te Voice” de la cadena NBC y luego el jueves 6 en el show ¡Jimmy Kimmel.Live! de ABC. “Me siento muy agradecida con Gwen por su generosidad, invitándome a cantar con ella en español en estos escenarios globales tan importantes”, dijo la intérprete de “Mi buen amor”. Laferte calificó además la experiencia como “un gesto amoroso de unidad y paz para los inmigrantes y para todos en el mundo”. “Cuando hay amor y tolerancia, la vida es más sencilla”, apuntó la cantante de música alternativa quien acaba de lanzar su álbum “Norma” (su nombre de pila) su primer álbum conceptual, en el que narra el ciclo de una relación de principio a fin a través de 10 canciones. La intérprete de rock alternativo latino con un estilo retro e influencias de múltiples géneros incluye en este nuevo disco sencillos como “El beso”, una coqueta combinación de cumbia, reggaetón y folk latino y “Por qué me fui a enamorar de ti”, una salsa sobre amor prohibido. En el primer sencillo “El Mambo”, Laferte comienza murmurando la letra sobre el clásico piano cubano, hasta desbordar en el coro.