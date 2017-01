Chicharito destaca el ‘atrevimiento’ de Osorio

Javier ‘Chicharito’ Hernández destaca el atrevimiento del técnico Juan Carlos Osorio, al frente de la Selección Mexicana Zúrich, Suiza.- El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández resaltó el atrevimiento del técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio y aseguró que confía mucho en sus jugadores, así lo mencionó en una entrevista para FIFA. “El técnico Juan Carlos Osorio es muy atrevido, le gusta el juego ofensivo, que vayamos para adelante siempre. Esa valentía significa que tiene una enorme confianza en los jugadores mexicanos y se refleja en el terreno de juego, porque te da mucha libertad”. Por otro lado, expresó su deseo de que México pueda llegar a Cuartos de Final, ya que afirmó que hay mucho talento en el Tri. “Si todo sale como sueño y calificamos al Mundial, creo que tenemos muchísimo talento, espero que tengamos ese granito de suerte que a veces nos ha faltado para poder dar ese paso”. Respecto al primer triunfo del Tricolor en el Hexagonal Final de la Concacaf, rumbo a Rusia 2018 ante Estados Unidos, la cual rompió con un dominio de “las barras y las estrellas”, señaló que el plantel solo se enfocó en ganar sin enfocarse en la tan comentada “maldición” de la Selección Mexicana en Columbus. “Quizá no me lo crean pero entre nosotros ni siquiera hablamos de eso. Sabíamos que íbamos a jugar contra un buen equipo, como visitante, y necesitábamos los tres puntos para arrancar bien el Hexagonal Final. En consecuencia, nos lenfocamos en el partido mismo y no a lo que sucedía en el exterior. Trabajamos táctica, física y mentalmente para ganar un partido muy importante y eso es lo que conseguimos, sin importar el contexto”.