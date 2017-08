“Chepo” quiere que Santos empiece su reacción a partir del duelo con Chivas

Share on Twitter

Share on Facebook

Torreón, Coah.- (Notimex) El club de futbol Santos Laguna quiere enmendar el camino en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX a partir de este miércoles, cuando reciban a Chivas de Guadalajara, aseguró el técnico José Manuel de la Torre. “Por supuesto que no nos gusta la situación, no se han dado los resultados por los cuales hemos estado trabajando muy fuerte, pero el grupo es consciente de estas circunstancias para revertir la situación, empezando ahora con Chivas este miércoles”, aseguró. Advirtió, sin embargo, que es necesario corregir lo que han hecho mal y que les ha impedido ganar en este certamen, así como reforzar los aspectos positivos en su accionar. “El equipo sabe, se da cuenta de las cosas, de lo que ha hecho bien, de lo que no y de lo que nos ha hecho falta, entonces eso es lo principal, que se reconozcan las cosas y modificar para poder mejorar, seguir creciendo, individualmente y colectivamente, para poder ganarle al rival”, apuntó. Asimismo, aceptó que los seguidores del conjunto santista “quieren ver a su equipo ganar y se quiere sentir bien identificada con ellos, es algo normal”. “Dentro de los riesgos que tenemos es eso, tener altibajos, malos resultados, es donde más hay que esforzarnos para tener los resultados que queremos”, sentenció. El conjunto de la “Comarca Lagunera” cerró este martes su prepara-ción de cara al duelo ante el “Rebaño sagrado”, que se llevará a cabo este miércoles en el estadio Corona, dentro de la fecha seis del Apertura 2017 de la Liga MX.