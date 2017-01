‘Chaco’ Giménez, extrañado por no concentrar

México.- La llegada de Paco Jémez ha sido recibida con buen ánimo en Cruz Azul, donde recién se adaptan al esquema de trabajo al entrenador español y sus nuevas implementaciones, así lo relató Christian ‘Chaco’ Giménez en entrevista concedida para Radio Fórmula. “Se había hablado con los capitanes y bueno, él tenía una manera de hacer las cosas, venía de Europa, nosotros no estábamos acostumbrados pero él quería escucharnos a nosotros y le dijimos que no teníamos problema, que realmente todo pasaba por una cuestión de respeto, de profesionalismo y de cuidado”, declaró el experimentado argentino. Para el futbolista de la Máquina no hubo mayor inconveniente con dicha determinación, aunque reconoció que las sensaciones son extrañas al dejar de pasar la noche en un hotel con el resto de los compañeros, una costumbre arraigada en el futbol mexicano. “La verdad es que no tuvimos problema y bueno, es medio raro la verdad, porque un día antes del partido estás en tu casa, acostumbrado a todos los días concentrar y de repente no, es medio raro, pero bueno, salieron bien las cosas y nos tenemos que acostumbrar”, agregó Giménez vía telefónica. Aunque en general esta decisión fue bien asumida, el ‘Chaco’ recalcó que también existen ciertos riesgos, sobre todo en el plano alimenticio, en el que quizá no podrá haber un control tan estricto como ocurría en gestiones anteriores. “Los riesgos son en el tema de la alimentación, más que nada en los jugadores que no son casados, que son solteros, que por ahí no tienen a alguien que les cocine o que coman la comida adecuada para rendir al otro día, creo que ese es el mayor problema que uno puede llegar a tener”, concluyó el naturalizado mexicano