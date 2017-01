Casa segura durante tus vacaciones

‘Tips’ para mantener tu casa resguardada durante las vacaciones. Además de las maletas, debes preparar tu casa para que se quede sola cuando te vayas de vacaciones. Con estos consejos, ningún contratiempo arruinará tus días de descanso. 1. Suspende el correo. Para que las pilas de cartas, periódicos y ‘flyers’ no se acumulen “sospechosamente” en la entrada de tu casa, ingresa en el sitio web del correo y ponlo ‘on hold’ hasta tu regreso. 2. Desenchufa todo. Así como tú te desenchufas de tus problemas cotidianos cuando te vas de viaje, haz lo mismo en casa. Más allá de ahorrar, previenes cortocircuitos. 3. Enciende la TV con un ‘timer’. Para lograr que tu casa luzca un poco más habitada, programa tu televisor para que se encienda siempre a la misma hora. Aunque no la hayas usado nunca, casi todos incluyen esta función. Eso sí, configúralo en un volumen relativamente bajo, para que el ruido no moleste a los vecinos. 4. Programa tus luces. Si tu estrategia es dejar una lámpara siempre encendida para que parezca que estás, no funcionará. Le bastará al hipotético ladrón pasar un par de veces por tu hogar para darse cuenta de que fue dejada encendida a propósito. Consigue un ‘timer’, y problema resuelto (puedes usar el de las luces de Navidad). 5. Cortinas. Probablemente te preguntes si dejarlas abiertas (para que no sea demasiado evidente que te has ido) o cerradas (para que no vean el interior de tu casa). La respuesta es un punto intermedio. Acomódalas tal como sueles hacerlo en tu vida cotidiana. Eso sí, retira los objetos de valor de la vista, y guárdalos en una caja de seguridad. 6. Pídele ayuda a un amigo o familiar. Comparte tu itinerario de viaje con parte de tu familia o amigos de confianza, para que puedan ubicarte en caso de emergencia. Solicítales, que cuando puedan, estacionen su coche frente a tu casa, para que dé la impresión de que hay alguien. 7. Adiós a la llave extra. Alguien interesado en ingresar en tu casa para robarte, no tendrá dificultades para encontrar la llave extra debajo del tapete o en la maceta, así que sácala de ahí. 8. Cuidado con lo que publiques. No hace falta compartir a detalle en dónde estás y por cuánto tiempo a través de las redes sociales. Piensa que, en general, personas que ni siquiera conoces pueden acceder a tu información. Tampoco dejes mensajes al respecto en tu contestadora. Mejor, deja dicho que no puedes responder de inmediato.