Carney interrumpe sus declaraciones sobre EE.UU. para felicitar a España por el Mundial

Toronto (Canadá), 1 sep (EFE).- En medio de un encuentro con los medios de comunicación para hablar sobre el creciente conflicto diplomático y comercial con Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, encontró este martes unos segundos para felicitar a España por su victoria en el Mundial de fútbol.

La escena se produjo a las puertas del edificio del Parlamento de Canadá, donde Carney tiene su oficina, mientras el primer ministro respondía a las preguntas de los periodistas sobre la victoria del Partido Liberal en las tres elecciones parciales celebradas el lunes y el enfrentamiento con el Gobierno estadounidense.

Cuando Carney explicaba que Canadá está intentando reducir su dependencia económica de Estados Unidos mediante la diversificación de sus relaciones comerciales y destacaba la creación de empleo y la llegada de inversión extranjera, el primer ministro se fijó en un grupo de turistas que visitaba el recinto.

Cuando vio que una de las visitantes ondeaba una bandera española, Carney interrumpió su declaración para felicitar a España por la victoria de su selección en el reciente Mundial, que se disputó en EE.UU., México y Canadá.

«¡Felicidades por la Copa del Mundo!», exclamó Carney, ante la mirada confundida de los periodistas que le rodeaban.

Tras la inesperada felicitación, el primer ministro sonrió y señaló ante los periodistas el breve cambio de registro: «Un interludio español».

Carney retomó inmediatamente después el hilo de su respuesta para hablar de inversión extranjera, exportaciones y crecimiento económico canadiense.

El breve episodio rompió por unos instantes la seriedad de una comparecencia dominada por asuntos económicos y diferencias políticas con Washington. En medio de preguntas sobre empleos, inversiones y comercio, la bandera española abrió espacio para un comentario espontáneo que provocó sorpresa entre los reporteros.

La reacción de Carney también mostró la fuerza que conserva el futbol para conectar a personas de distintos países, incluso dentro de escenarios políticos marcados por la tensión. Bastaron unos segundos y una bandera entre los turistas para que el ambiente frente al Parlamento canadiense cambiara por completo. La felicitación tuvo además un significado especial porque Canadá fue uno de los países anfitriones del Mundial, junto con Estados Unidos y México. El torneo dejó una huella importante en Norteamérica y acercó todavía más a una región donde millones de aficionados siguen cada partido desde diferentes ciudades, incluida la comunidad hispana de Dallas y el norte de Texas.

Aunque se trató de un comentario breve, el gesto del primer ministro canadiense reflejó el alcance internacional de la victoria española. El campeonato trascendió las fronteras del país ganador y continuó generando conversaciones incluso después de que terminó la competencia.

La escena también permitió observar un lado más relajado de Carney, quien no dudó en interrumpir por unos momentos una respuesta relacionada con temas complejos. Su frase sobre el “interludio español” sirvió para reconocer con humor que la conversación había tomado un rumbo inesperado.

El contraste fue evidente: mientras el Gobierno canadiense busca nuevas relaciones comerciales para reducir su dependencia de Estados Unidos, el futbol apareció como un punto de encuentro capaz de dejar momentáneamente a un lado las diferencias diplomáticas. El deporte volvió a demostrar que puede abrir espacios de cercanía aun durante conversaciones difíciles.

Después de la felicitación, Carney regresó inmediatamente a los asuntos económicos, pero el pequeño intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la jornada. Lo que comenzó como una declaración sobre política comercial dejó también una imagen sencilla y humana: la de un primer ministro haciendo una pausa para celebrar el triunfo de una selección extranjera.