Carmen Salinas arremete contra Lalo Mora: ‘Mugroso cochino’

Luego de que esta semana se dio a conocer un video donde se ve al cantante Lalo Mora manoseando a una fan que se acercó a tomarse una foto con él, la actriz Carmen Salinas arremetió con todo, en contra del intérprete de regional mexicano. Durante una entrevista que le hizo el programa matutino «Hoy», la actriz de 82 años, se mostró muy molesta por las acciones del intérprete de «Eslabón por eslabón», a quien calificó de «basura» y «enfermo mental». «Es usted una basura. Me dio mucho coraje que a una muchachita le metiera la mano en el seno, ¿quién es usted, mugroso cochino, para que haga eso con todas las damas?, ¿Que las manosee, les meta mano por donde sea?, Es usted un patán”, dijo Carmelita Salinas ante las cámaras. La actriz dijo sentir una gran rabia al ver el video y pensar que la víctima podría ser una de sus nietas, además de mostrarse muy sorprendida de lo que fue capaz de hacer el cantante. «Yo no veo que hagan eso los demás cantantes (…) yo no he visto que hagan esas cochinadas, quien hace eso… está usted enfermo», sentenció Carmen Salinas contra Lalo Mora. En un video que se viralizó hace unos días en las redes sociales, se puede ver cómo el cantante de regional en un bar, mientras se tomaba fotos con una de sus seguidoras y tras posar para la cámara, cuando la joven se retiraba, el cantante metió la mano en su escote. En el video se alcanza ver la cara de disgusto de la mujer, quien intentó quitar la mano del aprovechado cantante. El clip destapó toda una serie de imágenes en las redes sociales, donde se ve a Lalo Mora aprovechándose de sus fans, quienes, al momento de retratarse con su ídolo, son objeto de tocamientos e incluso, a veces el cantante les da besos en la boca al momentos de tomarse la foto.