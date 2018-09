Carlos Ponce habla de su relación con Karina Banda

Carlos Ponce y Karina Banda posaron juntos por primera vez en Instagram en una foto junto a amigos celebrando los 30 años de la reportera mexicana. En la imagen se ven con la manos tomadas y muy cariñosos. El actor y presentador puertorriqueño de 45 años habló con People en Español sobre su noviazgo. “A mí me había llamado ella la atención en algunas cosas que yo la había visto y un día, 14 de febrero, veo una foto en casa de Lili Estefan donde está ella”, cuenta de cómo comenzó el romance con la ayuda de Estefan, una amiga en común. “No fue muy rápido, se demoró un poco, pero ahí fue como se hizo el acercamiento”, añade Ponce. “No creas que me la hizo tan fácil. Hubo un par de meses de insistencia”. Según Ponce si bien su última relación con la actriz colombiana Ximena Duque no llegó al altar, él si está abierto a comprometerse completamente cuando encuentre a su alma gemela. “Hay muchas especulaciones con una relación que duró seis años con Ximena de porqué se terminó y no pasó nada y es muy fácil juzgar desde afuera, solamente viendo los momentos felices que se suben a las redes sociales”, dice el actor. “No estaba buscando yo en lo absoluto a una figura pública, al contrario”, confiesa. Sin embargo se dejó llevar por su atracción por la reportera de El gordo y la flaca (Univisión). “De momento uno dice: ‘Me cae bien, he visto como se maneja, lo privada que es a nivel personal a través de las redes sociales’”, añade sobre Banda. Si bien ambos han dado el paso de compartir fotos juntos en redes sociales, Ponce asegura que quiere mantener su privacidad. “Yo entiendo la frase ‘te debes al público’, pero no significa que tú pongas tu vida en pausa o tengas que divulgar todo”, afirma. El también cantante y presentador puertorriqueño asegura que comparte muchos puntos de vista con la periodista mexicana. “Yo siempre me siento feliz. Karina y yo hablamos, hay una comunicación y los dos pensamos parecido. La felicidad te la da Dios y tú no puedes hacer feliz a una persona si no eres feliz. Me consta”, concluye. “Yo soy un feliciano, busco paz. Me levanto en la mañana agradeciendo a Dios. Rezo todos los días. Tengo una vida muy bendecida”.