Carlos Argain integrante de La Sonora Dinamita murió el lunes

México.- (Notimex) A los 36 años, el músico Carlos Argain, integrante de La Sonora Dinamita de Lucho Argain, murió este lunes por problemas estomacales. En entrevista con Notimex, David Alejandro Argain, su hermano y también hijo del fundador de la legendaria agrupación, informó que Carlos ingresó ayer al Hospital General y que su muerte ocurrió en el transcurso de este lunes. Sin dar más detalles sobre el deceso, compartió que Carlos era muy sano, aunque también fiestero como buen músico y que le gustaba desvelarse y pasarla bien con sus amigos. No obstante, dijo, “ya estaba muy enfocado en sus proyectos musicales, de hecho estábamos por sacar un disco y venían muchos proyectos importantes. El cuerpo de Carlos, quien no era casado ni tenía hijos, fue velado en una funeraria del oriente de la Ciudad de México, y en el transcurso de la mañana de este martes fue cremado, de acuerdo con su voluntad. Entre los proyectos que ya no podrá desarrollar uno de los herederos de “Don Lucho” destaca el concierto que ofrecerían en el Teatro Metropolitan, el próximo 3 de febrero, donde tendrían como invitadas especiales a Manoella Torres y a Myriam, la ex académica.