Carín León, “Lanzará un álbum de música country tras “pisar fuerte” en EE.UU”

Carín León busca consolidar su presencia en Estados Unidos y rendir homenaje a las raíces compartidas entre ambos estilos. El anuncio lo hizo durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, donde fue uno de los invitados más esperados por su reciente éxito internacional.

El cantante sonorense explicó que esta nueva producción surge como una evolución natural de su carrera y de su conexión con el público estadounidense, particularmente con la comunidad musical de Nashville, considerada la cuna del country. León aseguró que no se trata de un simple experimento, sino de un proyecto con identidad propia que “nace del respeto y la admiración por una música que comparte alma y espíritu con el regional mexicano”.

La relación de Carín León con el country no es nueva. En 2024, marcó un precedente histórico al convertirse en el primer artista latino con su propio espacio de canciones en el Spotify House del CMA Fest, el festival más importante del género en Nashville. Ese mismo año debutó en el emblemático Grand Ole Opry, un escenario que solo abre sus puertas a los intérpretes más destacados del mundo del country.

Su acercamiento al género se fortaleció con el lanzamiento de “She Hurts Like Tequila”, un dueto con Cody Johnson, una de las figuras más respetadas del country contemporáneo. La colaboración fue recibida con entusiasmo tanto en México como en Estados Unidos, demostrando que el público está dispuesto a abrazar las fusiones entre ambos estilos cuando se hacen con autenticidad y pasión.

Durante su participación en la Semana de la Música Latina, Carín reflexionó sobre la conexión profunda entre la música regional mexicana y el country estadounidense. “Ambos nacen de la tierra, del trabajo, de la vida cotidiana. Comparten historias de amor, de pérdida y de esperanza. Son géneros que hablan desde el corazón”, expresó ante una audiencia que lo ovacionó por su visión artística.

Además, el cantante aprovechó el evento para anunciar que su gira internacional incluirá una presentación histórica en The Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más tecnológicos y espectaculares del mundo. León será el primer artista latino en presentarse en este escenario, y según su representante, Jorge Juárez, las entradas para las primeras tres fechas se agotaron en menos de una hora.

Este logro reafirma el impacto global del artista, quien supera los 28 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha logrado conquistar mercados que tradicionalmente no estaban acostumbrados a la música mexicana. Su versatilidad y disposición para experimentar con diferentes estilos lo han convertido en una figura puente entre culturas y generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Carín León ha colaborado con artistas de distintos géneros, como Maluma, Kany García, Leon Bridges y Bon Jovi, demostrando su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Su propuesta combina elementos del regional, rock, blues y R&B, algo que, según él, refleja la evolución natural de la música mexicana en un contexto global. Sin embargo, su camino no ha estado exento de críticas. El propio León reconoció que, en los primeros años de su carrera, fue cuestionado por su forma de vestir y por incluir sonidos poco convencionales dentro del regional. “Cuando algo cambia las reglas, siempre hay polémica. Pero si no te atreves a romper esquemas, nunca se abren caminos nuevos”, comentó durante su charla en el foro de Billboard.

El nuevo álbum, que aún no tiene título confirmado, incluirá colaboraciones con figuras destacadas del country estadounidense y también con músicos latinos que, como él, buscan tender puentes entre géneros. Se espera que combine letras en inglés y español, guitarras acústicas y la presencia inconfundible del acordeón, símbolo del sonido norteño.

Carín León asegura que este disco no representa un alejamiento del regional mexicano, sino una expansión natural de su propuesta. “Mi raíz sigue siendo la misma. Solo estoy llevando nuestra música a otros horizontes, para que el mundo escuche de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar”, afirmó.

Con este nuevo proyecto, Carín León consolida su lugar como uno de los artistas más influyentes y visionarios de su generación. Su incursión en el country no solo celebra la hermandad musical entre México y Estados Unidos, sino que también marca un momento histórico para la música latina, demostrando que la autenticidad y el talento no conocen fronteras.

Los texanos, especialmente la numerosa comunidad latina que vive en ciudades como Houston, Dallas y San Antonio, ven con gran expectativa el nuevo álbum country de Carín León, ya que representa una fusión cultural que conecta profundamente con ambas identidades: la mexicana y la estadounidense. Texas, cuna moderna del country y tierra donde el regional mexicano tiene un público apasionado, se perfila como uno de los estados donde este lanzamiento podría tener el mayor impacto.

Muchos seguidores del artista consideran que este nuevo proyecto es una oportunidad histórica para tender puentes entre géneros que, aunque nacidos en contextos distintos, comparten raíces similares: la vida del campo, el amor, la nostalgia y la identidad del trabajador. En este sentido, la propuesta de León ha generado interés tanto en fanáticos del country tradicional como en quienes siguen la música regional mexicana moderna, que ha ganado terreno en los charts de Estados Unidos.

En Texas, las estaciones de radio bilingües ya anticipan que las nuevas canciones del sonorense podrían conquistar tanto a quienes crecieron escuchando a George Strait como a los que vibran con Vicente Fernández o Peso Pluma. Este cruce cultural, impulsado por León, se percibe como una muestra de la evolución natural del sonido latino dentro del mercado musical estadounidense.

Además, productores musicales en Austin y Nashville han expresado que la incursión de Carín León en el country puede abrir nuevas oportunidades para artistas latinos que deseen explorar el género desde sus raíces, sin perder autenticidad. Texas, con su diversidad cultural y su amor por ambos estilos, podría convertirse en el epicentro de esta nueva etapa musical.