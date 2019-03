CAPITANA MARVEL – LA MÁS PODEROSA DENTRO DEL UNIVERSO MARVEL LLEGA ESTE 8 DE MARZO A CINES

Elenco de CAPITANA MARVEL interactúa con el público en redes sociales

Marvel Latinoamérica mostró mediante su cuenta en Twitter al elenco de la nueva entrega “Capitana Marvel” durante una sesión de preguntas y respuestas en la que se enfrentó a cuestiones comprometedoras y sorprendió a asistentes y público virtual.

El elenco conformado por Brie Larson (Carol Danvers), Clark Gregg (Phil Coulson), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Lashana Lynch (Maria Rambeau) y Ben Mendelson (Talos) compartió parte de lo que sucedió durante la grabación de la película, que el 8 de marzo se estrena en salas de cine en México.

Para Brie Larson, “Carol Danvers” protagonista en la historia, es una locura que la cinta salga en este momento puesto que por tres años estuvo hablándolo con Marvel y finalmente puede compartirlo con el público.

Ser “Capitana Marvel” le tomó mucho trabajo. “Es mi propia historia de crecimiento dentro de esto, muestra empoderamiento femenino, fuerza femenina y cómo se ve”, compartió Larson, quien contó con dos dobles para sus escenas de acción: Renae Moneymaker y Joanna Bennett.

A la pregunta del público ¿Cuál fue la escena más difícil de acción? “Carol” respondió: “cuando Carol entra a las fuerzas aéreas, hay una escena donde me balanceo y estaba a 50 pies de altura. Sobre todo, porque me decían cómo hacerlo y yo no podía oírlos, tampoco sabía si la altura me iba a asustar.

“Hay otra escena en uno de los tráilers, donde estoy colgada del lado del tren y me subo, doy la vuelta y destruyo un puente. Fue difícil porque con el traje no podía subir los brazos.

“Era físicamente imposible, hasta que en el set nos dimos cuenta (la producción) de que el traje era muy restrictivo y tuvimos que cortarlo un poco, a pesar de que un cable me ayudaba, yo tenía que levantarme, rodar sobre mis hombros y volar. Hacer la película fue una especie de triatlón”, añadió.

Para Lashana Lynch compartir escenas con Larson fue bonito. “Disfruté transmitiendo en la pantalla una amistad entre mujeres real, profunda y moderna. Tener un alma y esa conexión que nosotras como mujeres experimentamos y representamos en el mundo que vemos todos los días”.

A la interrogante “¿Qué hicieron para prepararse respecto a sus papeles como pilotos?” Lynch contestó: “vomité mucho, 100% todo el tiempo, así me gané mi apodo que es ‘Sparrow’…Fui a la base aérea Nellis (en Nevada, Estados Unidos) y pasé tiempo con las chicas piloto, aprendí muchísimo”.

Samuel L. Jackson fue cuestionado sobre el aspecto físico de su personaje, “¿Vamos a saber la historia de cómo (Nick) pierde la vista?”, a lo que contestó: “No sé, puede ser una posdata en algún punto. Ve a verlo o te lo perderás”

A la pregunta de ¿Cómo fue hacer Nick Fury sin el parche? dijo humorísticamente que “fue más fácil aprender el texto”, considerando que acontece hace 25 años, Nick es más amable, gentil, con sentido del humor.

Uno de los personajes que está de vuelta en las películas de Marvel y es el agente “Phil Coulson”, y Clark Gregg, el actor que lo interpreta, mencionó: “Coulson es nuevo en SHIELD y tiene que encontrar a alguien fantástico.

“Parte de las novedades que el intérprete encontró en su papel fue que ha tenido muchos cambios en 11 años, le han roto el corazón metafórica y literalmente. Hay que olvidar lo que ha pasado, Phil se siente más ligero”.

Ambientada en la década de 1990 “Capitana Marvel” presenta una original y nueva aventura situada en un período nunca visto en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En la historia se sigue a Carol Danvers, quien se convertirá en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.