Capitalinos disfrutan de musical en festival “Cantemos por México”

Lo s Ángel e s Negros cerraron con broche de oro el festival “Cantemos por México”, que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que participaron cerca de 40 artistas. El evento tuvo una duración de poco más de ocho horas y desde la una de la tarde el espectáculo musical comenzó con la presencia del Coro monumental de los Niños de México y terminó pasadas las 21:00 horas, en el que decenas de personas disfrutaron de un variadísimo elenco, con grupos de rock, tropical, bandas, mariachis, cantantes de pop, gruperos y baladistas. Las familias reunidas en la plancha del Zócalo capitalino aguantaron el calor de la tarde, cuando el termómetro alcanzó los 30 grados y aplaudieron y cantaron junto a reconocidas figuras de la música nacional como Imelda Miller, Yoshio, Crystal y los Hermanos Castro. Para los fanáticos del regional mexicano se contó con la presencia de intérpretes como Horacio Palencia, Fernando Corona e Ivonne Montero. También, los amantes del rock and roll disfrutaron de la presencia de agrupaciones como Los Hooligans y La Tropa Loca. Cabe señalar que las palmas se las llevó Jaime Varela, el imitador oficial de Juan Gabriel, quien fue al único que le permitieron cantar más de tres canciones ya que el público no lo dejaba ir y sin duda se robó el espectáculo. Lo mismo pasó con el rapero Neztor MVL, quien contó con un nutrido y ruidoso grupo de admiradoras que desde horas antes de su presentación no dejaban de gritar su nombre y ya para cuando le tocó el turno de salir, las jovencitas enloquecieron y aunque cantó con pistas, a ellas esto no les importó y el joven originario de Ciudad Juárez, fue otro de los artistas más ovacionados. El tiempo le ganó a los organizadores y ya para las 19:30 horas, los grupos y cantantes invitados que oficialmente tenían que cantar un par de temas, se les recortó el tiempo y sólo pudieron cantar una canción, tal fue el caso de Lis Vega e Ivonne Montero. Finalmente, para cerrar la larga jornada, Los Ángeles Negros hicieron acto de presencia y contagiaron con su romanticismo al ya escaso público que quedó en la plancha del zócalo. Otros grupos e intérpretes que se presentaron a lo largo de la tarde, fueron Tren a Marte, La Klave, La Internacional Orquesta La Típica, Clayton, Te de Kila y Franki Di, Techy y su grupo entre muchos más. De acuerdo al informe de las autoridades capitalinas, se reportó saldo blanco a lo largo de las ocho horas que duró el festival, el cual fue conducido por Claudia Lizaldi, Martha Guzmán, Carmen Muñoz, Adrián Cue y Verónica Montes.