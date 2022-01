Candidatos conservadores luchan por ganar cargo de Fiscal General

Terminar el muro de Trump, entre sus propuestas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Se dice que la contienda republicana por el cargo de Fiscal General de Texas es la competencia principal de la temporada de primarias, pero el titular Ken Paxton evita el contacto.

Es una apuesta segura que el asediado Paxton terminará primero el 1 de marzo, por lo que está empleando la llamada estrategia Rose Garden que lo hace saltarse foros y debates. Incluso entonces, no se espera que Paxton sea un habitual en el circuito de debate.

Estar en el mismo escenario con sus oponentes no solo los eleva, sino que brinda la oportunidad de que Paxton sea herido políticamente por un aluvión de críticas.

Es un enfoque familiar, que también está siendo utilizado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en su contienda primaria contra el exsenador estatal Donald Huffines y el expresidente del Partido Republicano de Texas, Allen West. Abbott no tiene el tipo de bagaje político de Paxton, pero aún no quiere reconocer a los oponentes que cree que no pertenecen al escenario con él.

Así que la primaria del fiscal general es como uno de los concursos de cocina de Food Network del chef Bobby Flay. El comisionado de Tierras de Texas, George P. Bush, la exjueza de la Corte Suprema del estado, Eva Guzmán, y el representante de EU, Louie Gohmert, deben comparar sus recetas antes de mezclarlas con Paxton. La primaria es esencialmente una carrera por el segundo lugar, y ningún candidato ha ganado suficiente tracción.

Tal vez sea el cansancio electoral. Quizás los candidatos no han encontrado un mensaje que encienda a los votantes. Cualquiera que sea el caso, las primarias de marzo parecen estar todavía en el sueño de la temporada navideña. El nuevo año no ha traído ninguna intensidad y ha ayudado a Paxton a mantener su liderazgo, según varios expertos y consultores entrevistados.

“Es una contienda tan soñolienta que no parece haber comenzado”, dijo el asesor político republicano Matthew Langston, quien el año pasado pensó que Paxton estaría en problemas. “La carrera es muy plana. Existe la posibilidad, y no lo habría dicho hace meses, de que Paxton pueda ganar sin una segunda vuelta”.

El consultor republicano y cabildero Bill Miller estuvo de acuerdo.

“Están luchando por un segundo lugar muy atrás”, dijo Miller. “Y para el ganador, podría ser peor en la segunda vuelta”.

PROBLEMAS

LEGALES

Paxton ha estado plagado de problemas legales. Todavía tiene una acusación de 2015 por fraude de valores que no se ha resuelto. Esa situación no ha dañado su posición política. Fue reelecto en 2018 en medio de la polémica. Su candidatura a la reelección de 2022 está en duda porque está bajo investigación federal por acusaciones de corrupción y soborno.

Pero con solo unas pocas semanas antes de la votación anticipada, los analistas no creen que las acusaciones de corrupción pública arruinen a Paxton, quien ha negado haber actuado mal.

El expresidente Donald Trump ha respaldado a Paxton por otro mandato. Eso puede amortiguar los argumentos de los rivales de la AG de que los problemas legales que enfrenta Paxton podrían conducir a una acusación y ayudar a que un demócrata gane en noviembre.

“Si logra esto, Paxton puede ser el operativo político más inteligente que hemos visto en la historia reciente de Texas”, dijo Langston.

MIGRACION,

EN ESCENA

La semana pasada, dos de los contendientes, Bush y Guzmán, intensificaron su alcance con anuncios de televisión que se centraron en la seguridad fronteriza.

El anuncio de Guzmán es muy severo por su acusación. Comienza diciendo a los espectadores que su padre fue asesinado por un inmigrante ilegal.

El anuncio «Defiende Texas» de Bush dice que terminará el muro fronterizo iniciado por Trump.

El enfoque en la seguridad fronteriza y otros temas reflejan las complejidades de la contienda, que involucra a un trío de contendientes que intentan presentar a Paxton como demasiado cargado de problemas legales para ser el candidato del Partido Republicano, mientras aborda temas importantes para los votantes más conservadores del estado.

Gohmert es quizás el comodín en la carrera. Tiene sólidas credenciales entre los votantes más conservadores del estado. Esos votantes son muy instrumentales en las primarias republicanas.

El congresista conocido por hacer declaraciones controvertidas aún tiene que hacer lo suficiente para aumentar el reconocimiento de su nombre fuera del este de Texas, y no está claro si tendrá los recursos para hacer un cargo.

Gohmert había dicho que entraría en la carrera por el cargo de fiscal general solo si recaudaba $ 1 millón en 10 días para una campaña, pero no alcanzó esa marca oficialmente hasta semanas después de su fecha límite autoimpuesta. En contraste, Guzmán lideró el campo en el período de recaudación de fondos de la campaña más reciente con $3.7 millones. Está respaldada por el poderoso comité de acción política llamado Texans for Lawsuit Reform. Bush recaudó $2 millones, mientras que los informes presentados la semana pasada revelaron que Paxton recaudó $2,8 millones.

REACCIONA

LA DERECHA

La carrera por el segundo puesto del 1 de marzo está abierta y, al igual que Paxton, Gohmert habla el idioma de los votantes más conservadores del estado.

Los otros contendientes han estado tratando de abrirse paso durante meses.

Hay republicanos en Texas que están familiarizados con Bush y les gusta, aunque el apellido de su familia no tiene la relevancia que solía tener en el Partido Republicano de hoy.

Guzmán ha ganado elecciones estatales en el pasado.

Ambos candidatos tienen los recursos que necesitan para montar una campaña legítima. El desafío es crear mensajes que los presenten como una alternativa digna a Paxton.

El candidato que termine segundo recibirá un impulso y probablemente le dará nueva vida a la carrera republicana por el cargo de fiscal general.

Jimmy Carter utilizó el término “campaña Rose Garden” en 1976 para describir cómo el presidente Gerald Ford se quedó en los terrenos de la Casa Blanca en lugar de hacer campaña fuera de Washington. Carter, quien surgió de un agricultor de maní desconocido y exgobernador de Georgia, ganó la presidencia.

En Texas, el entonces vicegobernador David Dewhurst evitó la mayoría de los debates y foros en las concurridas primarias del Senado de EU de 2012. Pero Ted Cruz hizo campaña en todas partes, ganó el apoyo del Tea Party y derrotó a Dewhurst en la segunda vuelta del verano.

Paxton cree que está mejor conectado con la base del Partido Republicano que Dewhurst en ese momento y no le preocupa que sus oponentes se conviertan en los favoritos de un movimiento.

Hasta que esa dinámica cambie, Paxton permanecerá fuera de la vista, pero no fuera de la mente de sus seguidores.

NIEGA

ACUSACIONES

El fiscal general Ken Paxton negó haber violado la ley de registros abiertos del estado y rechazó las acusaciones de un fiscal local de que su oficina debería publicar comunicados de la semana del ataque al Capitolio el 6 de enero.

Paxton había dado un discurso en un mitin a favor de Trump solo unas horas antes de que estallara la violencia en Washington, pero su oficina no ha enviado mensajes a los medios de comunicación de Texas que buscaron los registros en virtud de la Ley de Información Pública de Texas.

El fiscal de distrito del condado de Travis inició una investigación después de que los principales editores de varios de los periódicos más grandes del estado escribieran una queja conjunta sobre las negativas de Paxton a sus solicitudes de información. Esos periódicos son The Austin American-Statesman, The Dallas Morning News, The Fort Worth Star-Telegram, The Houston Chronicle y The San Antonio Express-News.

La oficina del fiscal de distrito advirtió a Paxton la semana pasada que presentaría una demanda si su oficina no solucionaba las violaciones de la ley de registros abiertos dentro de los cuatro días. En una carta a la unidad de integridad pública del fiscal de distrito del condado de Travis, la oficina de Paxton calificó los reclamos de «sin mérito» y dijo que «no había violación que curar».

«Frustrados porque no han podido descubrir nada que valga la pena informar luego de ‘numerosas solicitudes de registros a la oficina de AG Paxton (‘s) para obtener varios documentos’, los editores de periódicos denunciantes han tratado de aprovechar la autoridad de su oficina para promover su expedición de pesca, o peor aún, fabricar un conflicto entre nuestras respectivas oficinas que dará lugar a contenido publicable para los medios de comunicación de los denunciantes”, escribió el abogado general de Paxton, Austin Kinghorn.

La oficina de Paxton no respondió un mensaje de los periódicos y no proporcionó una copia de la carta. En cambio, los periódicos la obtuvieron de The Texas Tribune, que publicó la carta en línea.

DENUNCIAS Y

ACUSACIONES

José Garza, fiscal de distrito del condado de Travis, es demócrata. Paxton es un candidato republicano a la reelección este año. Actualmente enfrenta el escrutinio más feroz de su carrera de décadas, con varios aspirantes republicanos, tres acusaciones penales estatales, denuncias de una relación extramatrimonial y una investigación pendiente por soborno del FBI.

Paxton ha negado haber actuado mal. Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito confirmó que los funcionarios recibieron la carta, pero se negó a responder más preguntas.

En una declaración conjunta, los editores de los periódicos dijeron que están “decepcionados con la respuesta del fiscal general”.

“Creemos que estos registros son públicos y deben publicarse”, dijo el comunicado. “Esperamos que el fiscal de distrito del condado de Travis continúe responsabilizando al fiscal general por seguir las leyes de registros abiertos de nuestro estado y continúe abogando por el derecho del público a saber en este caso”.

La Ley de Información Pública de Texas garantiza el derecho del público a los registros del gobierno, incluso si esos registros se almacenan en dispositivos personales o cuentas en línea de funcionarios públicos. La oficina del fiscal general hace cumplir esta ley, determinando qué registros son públicos y cuáles son privados.

En marzo, una coalición de medios de comunicación de Texas trató de llamar la atención sobre el tema al informar una historia conjunta sobre las solicitudes denegadas de información y su descubrimiento de que la oficina carecía de una política para publicar mensajes relacionados con el trabajo almacenado en los dispositivos o cuentas personales de Paxton.

DENUNCIAN

EDITORES

El 4 de enero, cinco editores de periódicos presentaron una denuncia solicitando al fiscal de distrito que investigara las supuestas violaciones. Cualquiera que presente una solicitud de registros abiertos en Texas también puede presentar una queja ante un fiscal local si cree que una agencia pública está reteniendo información en violación de la Ley de Información Pública.

La oficina del fiscal de distrito revisó minuciosamente la denuncia de los editores y estuvo de acuerdo con cada inquietud que plantearon, según una carta del 13 de enero a Paxton de Jackie Wood, directora de la unidad de integridad pública y delitos complejos.

Wood dijo que la oficina de Paxton estaba violando la ley al afirmar que todos sus mensajes alrededor del momento de la manifestación del 6 de enero estaban bajo el privilegio de abogado-cliente. Wood señaló que se habían publicado casi 500 páginas de comunicaciones hacia y desde el Primer Fiscal General Auxiliar Brent Webster durante ese mismo período de tiempo, y no se citó ninguna exención para esos registros.