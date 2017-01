Campamento de Primavera en el Teatro Dallas

Share on Twitter

Share on Facebook

Este Marzo del 13 al 17, 2017 de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm Niños y adolescentes de 6 a 14 años participarán en actividades de yoga, voz, juegos teatrales y escenas de improvisación que estimulan la creatividad y la imaginación. Los participantes aprenderán maquillaje teatral básico, construcción de utilería, y serán expuestos a las artes plásticas, danza y música. Instructores de gran experiencia guiarán los talleres. $200 Semana completa $150 Miembros $50 por día. Cupo limitado! Para mas información llame al: 214-689-6492 info@teatrodallas.org, teatrodallas.org Anuncian “El barquito de papel” Una sorprendente historia llena de bellas imágenes que cautivarán a niños y adultos. En español con libretos en inglés. Esta poética obra cuenta la historia de un niño que pierde su barquito de papel. Al ver su tristeza, una lavandera que se encuentra en el rio decide acompañarlo en su búsqueda. Así emprenden un maravilloso viaje hacia el mar. Conocerán a peculiares personajes raramente bellos. Después de recorrer muchos paisajes, el niño aprenderá el valor del amor y la libertad. Los invitamos a acompañarnos en este viaje a ejercitar su imaginación y reflexionar sobre lo que significa amar y ser libre, porque como dice la Lavandera: “Lo más lindo no es lo que la gente necesita, si no lo que la gente ama de verdad”. La escritora Sylvia Orthof nació en Brasil de padres austriacos judíos que escaparon la segunda guerra mundial. En su familia todos fueron artistas. Su padre pintor, su madre compositora, su abuelos paternos y maternos fueron compositores de música y ópera así como pintores y ceramistas. Estudió teatro en Brasil y París especializándose en pantomima con el gran Marcel Marceu. Dos años después regresó a Brasil dedicándose por completo al teatro. Su primer esposo, con quien trabajó haciendo teatro en un pueblo pescador murió de cáncer. Más tarde se casó nuevamente y se mudó a Río de Janeiro a donde continuó escribiendo y produciendo teatro, murió en 1997. La directora Sorany Gutiérrez, cuenta con una licenciatura de teatro de la Universidad del Valle Colombia, ha trabajado por más de diez años como actriz, productora y directora de proyectos audiovisuales en Colombia, su país de origen. El elenco está compuesto por los actores de la compañía, Armando Monsiváis y Sixto Orellana así como Carlos Arranz, Frances Muñoz Krishma Trejo. La obra cuenta con arreglos musicales de Michael Gómez. Funciones del 11 de Febrero (estreno) al 12 de Marzo. Jueves, Viernes y Sábados a las 8pm y Domingos a las 3pm. Entradas: Jueves, admisión general $10.00 Viernes a Domingos adultos $15, niños hasta 14 años $10 Apta para niños a partir de los 4 años