Café Tacuba encabeza cartel del Festival Machaca 2017

México.- (Notimex) Exponentes como Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Juanes, Illya Kuryaki and the Valderramas, Miguel Mateos, Los Claxon, Jumbo y Aterciopelados, encabezan el cartel de la sexta edición del Festival Machaca, que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en el Parque Fundidora. De acuerdo con los promotores del espectáculo musical, se espera para este año la visita de más de 80 mil personas, quienes podrán disfrutar de un total de 40 bandas, distribuidas en tres diferentes escenarios. A lo largo de sus cinco años de existencia, Machaca ha reunido a más de 150 agrupaciones y ha convocado a más de 200 mil personas. El encuentro también ofrecerá espacios para que el público disfrute de la comida típica regional, juegos mecánicos, activaciones de marcas patrocinadoras, entre otras actividades. El cartel del festival se completa con AJ Dávila, Buffalo Blanco, Cállate Mark, Camilo Séptimo, Coda, Costera, Cuca, Damas Gratis, Disidente, El David Aguilar, Esteman, Guasones, Ile, José Madero, Juan Cirerol, Las Pelotas y Little Jesus. También participan Los PetitFellas, Los Impacientes, Los Pericos, Los Victorios, Love of Lesbian, Madame Recamier, Miró, Pedro Piedra, Porter, Rebel Cats, Rostros Ocultos, Siddharta, Systema Solar, Tessa Ia y Todos tus Muertos. Los accesos estarán disponibles a partir del 25 de enero.