Busca Royce West aliados en jóvenes y progresistas

Share on Twitter

Share on Facebook

Para su nominación demócrata al Senado de EU

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El aspirante demócrata al Senado de los Estados Unidos Royce West pidió a los simpatizantes y miembros de su propio partido político no nominar a un candidato de «extrema izquierda».

En cambio, indicó que deberían elegirlo, ya que se considera la persona «más calificada» en el scrum de 12 personas que busca la oportunidad el próximo otoño para tratar de derrocar al senador republicano John Cornyn que ha cumplido ya tres períodos.

West regularmente insiste ante el público que no está en la carrera por la gratificación del ego sino por un sentido del deber. Después de todo, recientemente le dijo al público en los condados de Walker y Tarrant, alguien debe tratar de extinguir el incendio del contenedor de basura que es Washington.

Como senador estatal por 26 años, West insistió en que tiene las habilidades, la experiencia y la sabiduría que pueden ayudar al Congreso a reparar la atención médica y la inmigración, mejorar la educación, ampliar los derechos de los votantes y aprobar medidas de control de armas.

«Es hora de hacerlo», enfatizó el abogado-legislador de Dallas a The 100 Ranchers, un grupo de agricultores y ganaderos afroamericanos, en una reciente reunión.

«Y si no lo hago y otros no lo hacen, entonces me avergüenzo de mí y de mi generación», aseveró West a una multitud en una operación de caballos y ganado en Riverside, cerca del lago Livingston en el sureste de Texas. «Si realmente quieres el cambio, quiero ser un agente de cambio para ti».

ULTIMA

OPORTUNIDAD

West, de 67 años, puede estar tomando su última oportunidad en las grandes ligas políticas.

Puede apuñalar la nominación de su partido contra Cornyn sin renunciar a su escaño en el Senado estatal. No estará en la boleta electoral hasta 2022.

Ahora, buscar la nominación al Senado de los Estados Unidos, en un Partido Demócrata de Texas que sesgar cada vez más a los jóvenes y muy progresistas es un acto de equilibrio seguro.

West ha tratado de venderse a sí mismo como un profesional político confiable que puede hacer las cosas contra viento y marea, incluso en medio del rencor partidista y el estancamiento. Pero también se ha acercado a los jóvenes, enfatizando su propia evolución en los temas.

Al enfatizar que «siempre ha estado allí» por causas liberales como los derechos de voto y los derechos de las mujeres, West señaló a su audiencia en Riverside que últimamente se ha apasionado por los derechos de los homosexuales y el medio ambiente.

«Cuando miramos cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ, ahora, he evolucionado en eso», manifestó. Un hombre ranchero gritó «amén». West continuó: «¿Quién soy yo para sentarme y decir a quién puedes amar?» Amas a quien quieres amar, y eso es un hecho».

West se volvió hacia el tema del calentamiento global. Con su suéter marrón, jeans y botas vaqueras, notó que se había arropado demasiado.

“¿Esto es qué, invierno? Parece que está a unos 80 grados aquí… Entonces sabemos que el cambio climático está presente», expresó con seriedad, sin dar más detalles.

«ABIERTO A

POSICIONES”

En una entrevista, West señaló que no está complaciendo a los jóvenes y activistas progresistas.

«No es que vaya a cambiar solo para atender a ciertas personas», añadió, aunque enfatizó que está buscando un terreno común con liberales acérrimos, y luego verá «dónde necesito estar más abierto a sus posiciones».

Ernest Collins, un ejecutivo retirado de Exxon y autodescrito independiente que copatrocinó el evento, expresó: «Necesitamos líderes que lideren y no solo sigan cierta ideología».

El senador estatal Royce West, al hablar frente a un grupo de activistas demócratas en el condado de Tarrant hace unas semanas, recalcó que un demócrata «de extrema izquierda» no puede ganar la carrera del Senado de Estados Unidos el próximo noviembre. West, sin embargo, aseguró que él está llegando a jóvenes y progresistas.

En la comida al aire libre y en un evento al que asistieron 150 abogados en un lugar de música de Fort Worth más tarde ese mismo día, West afirmó que quiere solucionar los problemas con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, no «tirar al bebé con el agua del baño».

Con respecto a las armas, se comprometió a presionar para que se verifiquen los antecedentes universales y se prohíban las ventas de armas de asalto y revistas de alta capacidad. Sobre educación, apuntó que las escuelas charter tienen un lugar, pero ahora el problema es la «sobresaturación».

West enfatizó que todos sus 11 colegas demócratas en el Senado estatal, excepto uno, lo respaldaron, así como 47 de los 67 demócratas de la Cámara de Diputados. (La senadora de Laredo, Judith Zaffirini, no lo respalda, explicó un portavoz de West). West indicó que puede cortejar a los republicanos independientes y moderados, y agradece la «sinergia» que, según él, se creará con un número récord de votantes demócratas.

«Un candidato demócrata de extrema izquierda no podrá ganar en noviembre», aseveró.

FUERTE

CANDIDATO

Una vulnerabilidad obvia es el dinero. Al 30 de septiembre, West recaudó alrededor de $ 550,000, aproximadamente un cuarto más que el demócrata rival MJ Hegar de Round Rock.

Una ley de 2017 escrita por West puede mejorar marginalmente su reconocimiento de nombre. Requiere que todos los cursos de educación para conductores y las clases de manejo defensivo incluyan capacitación sobre las interacciones de los automovilistas con los policías.

Durante el año pasado, un video patrocinado por el estado de 16 minutos llamado «Luces intermitentes» ha sido parte de la instrucción. Y durante los primeros dos minutos, West habla directamente a la cámara. Cientos de miles de estudiantes de secundaria y automovilistas lo han visto al ser detenidos por exceso de velocidad.

West, sin embargo, dijo que no pensaba en una candidatura al Senado de EU en 2020, cuando aprobó el proyecto de ley.

CONFLICTO

DE INTERES

Recientemente, el Texas Tribune y la revista D publicaron historias sobre, respectivamente, el lucrativo trabajo legal de West sobre asuntos de bonos del gobierno y su llamado a las autoridades de Transporte a considerar alternativas a una propuesta para llevar a la calle un segmento elevado de 1.4 millas de la I-345 cerca del centro de Dallas. La eliminación de la autopista chocaría con los planes de su hijo, el arquitecto Roddrick West, de construir campos de fútbol bajo la I-345.

«Tiene derecho a aventurarse en diferentes cosas si quiere», dijo el anciano West, quien aseguró que solo se involucró para asegurarse de que el tráfico no se haga lento.

En cuanto a la historia de Tribune que lo describió como rico, con muchos gobiernos locales como clientes, West afirmó que desarrolló una práctica de bonos municipales a fines de la década de 1980 y que no «combina el trabajo del Senado con el trabajo de finanzas públicas». No es un conflicto de interés, aseguró. Él revela los ingresos de toda su firma de abogados, West and Associates LLP, enfatizó.

Fundado en 1994, ha crecido a 10 abogados en Dallas, Fort Worth y Houston, incluida su nuera Bree West y la representante estatal Nicole Collier, demócrata de Fort Worth, señaló.

SU VIDA

West se ha casado dos veces y tuvo siete hijos, uno de los cuales falleció.

Nacido en Annapolis, Maryland, se mudó a Dallas como estudiante de sexto grado. Su padrastro tenía raíces en Dallas, recordó West. La familia vivía en proyectos de vivienda.

El joven Royce se destacó en los deportes en Wilmer-Hutchins High, jugando baloncesto en el Paris Junior College y receptor abierto en el equipo de fútbol de la Universidad de Texas en Arlington. Fue elegido presidente del cuerpo estudiantil en UT-Arlington.

Luego obtuvo un título de abogado en la Universidad de Houston y pasó cuatro años trabajando como fiscal en la oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas.

En el evento de Fort Worth para candidatos judiciales demócratas, West saludó a varias mujeres. «Puedes consultar mi historial», indicó.

La enfermera registrada Charmaine Bailey, de 37 años, de North Richland Hills, dijo a West que le preocupa que el sistema de justicia penal sea injusto. Describió su trabajo en el Senado estatal para terminar con el perfil racial.

Bailey, que nunca había oído hablar de West, dijo que estaba impresionada.

«Me dan ganas de echarle un vistazo», señaló.