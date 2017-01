Bronco invita a disfrutar su presentación en el Vive Latino

México.- (Notimex) El cantante Guadalupe Esparza , líder de Bronco , señaló que la trayectoria de ese grupo arropa y respalda su presencia en la próxima edición del Vive Latino, la máxima fiesta de la música de Iberoamérica en México. “No hay que olvidar que nuestra música puso a bailar a todos los estratos del país. Les prometemos que nuestra presencia les va gustar hasta a los rockeros”, declaró. Para ello prometió presentar las versiones actualizadas de su repertorio, incluidos en su grabación “Primera fila”; “si se da la posibilidad, cantaremos a dueto con Julieta Venegas y León Larregui, de Zoé”. Vale la pena recordar, dijo, que esta agrupación regiomontana fue la primera del género grupero “en romper las barreras sociales” al presentarse en el Premier hace poco más de dos décadas, cuando era el centro de espectáculos más “nice” en la capital mexicana, por el cual desfilaban figuras como Roberto Carlos, Nelson Ned, Juan Gabriel y Emmanuel, por mencionar algunas. Entre otros escenarios más importantes en los que Bronco se ha presentado están los estadios Azteca y Universitario de Monterrey, la Plaza de Toros México, así como algunos de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Con mucho entusiasmo, Esparza reveló sus altas expectativas sobre su presencia en el Vive Latino, el 18 de marzo, que confió será satisfactoria para todos los asistentes; “será interesante presenciar la respuesta de la banda grupera, popera y rockera en el lugar”. Bronco compartirá fecha con agrupaciones como Babasónicos, Los Caligaris, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jarabe de Palo y Los Fabulosos Cadillacs. Aseveró que todo mundo se pondrá a bailar al ritmo de temas como “Que no quede huella” y “Sergio, el bailador”, o enamorarse con “Libros tontos”. El cantante reconoció que en el Vive Latino habrá “otro tipo de público” al que habitualmente se presenta, pero que Bronco no tiene fronteras. Esta presentación de Bronco “será el inicio de una nueva etapa en su carrera y está preparando muy a conciencia su participación”, seleccionando muy bien los temas que interpretará ese día. Reiteró que para ellos como agrupación es un arranque nuevo, que también les ha despertado una emoción diferente e interesante. “Prometo que será maravillosa la experiencia, pues esto es la continuidad de Bronco en los eventos importantes, musicalmente hablando, no solo en México sino a nivel Latinoamérica”. Interrogado sobre aquellos que han irrumpido en redes sociales con comentarios desfavorables, tras anunciarse su participación, Lupe los invitó a disfrutar la música: “no hay que tener miedo, ya hemos tenido algunas experiencias como el MachacaFest, en Monterrey, con hartos rockeros”. “La gente enloquece cuando estamos en el escenario y también nos regala su cariño. Creo que debemos tener fe en nuestra música, nuestra carrera y el trabajo que tenemos detrás de nosotros”, añadió. El cantante también comentó que la intención de Bronco en esta nueva era es conquistar más audiencias y reavivar las emociones con aquellos que crecieron con la agrupación; “modestia aparte, podemos aparecer hasta con orquesta sinfónica, si nos dieran chance”. Con una expresión muy regiomontana, Guadalupe Esparza afirmó: “tal vez me la bañé al decir que podemos hacer eso, pero creo que seguiremos conquistando gente en cualquier escenario”. Por ello exhortó a sus colegas a ser genuinamente auténticos y no perder su esencia. “Actualmente ha surgido una moda en la que hay una epidemia de grupos haciendo lo que ya otros hicieron en su momento, como que pareciera que no tienen la intención de hacer cosas nuevas y se la pasan reciclando las historias de otros”, hizo notar. Lupe Esparza mencionó que no le simpatiza para nada esas actitudes y aunque considera que los grupos pueden hacer lo que les plazca, “yo invito a que sean auténticos pues solo así escribirán su propia historia en este mundo del espectáculo, tan competido”.