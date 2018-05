Boyband CD9 hará una colaboración en género urbano para internacionalizarse

exp* Alonso, Jos, Alan, Bryan y Freddy afirman que será una sorpresa que les encantará a sus “coders”. México.- (Notimex) A c i n c o años de su formación, la “boyband” mexicana CD9 buscará internacionalizarse con una importante colaboración en el género urbano. En entrevista, Alonso Villalpando, Jos Canela, Alan Navarro, Bryan Mouque y Freddy Leyva aseguraron que han planeado muchas colaboraciones y aunque se había hablado de una con Becky G, una artista que admiran, será con alguien más. “Tenemos muchas sorpresas con este género (urbano), sólo les podemos adelantar que es algo internacional y que se van a enterar muy pronto”, expuso Alan previo a la firma y venta de boletos que organizaron en el Auditorio Nacional, donde actuarán el próximo domingo 27 de mayo. Visiblemente emocionados por el trabajo que pronto lanzarán, los jóvenes cantantes expresaron que su máxima inspiración es trabajar con músicos de diferentes partes del mundo, “porque queremos hacer una bomba”. Respecto a la actividad que programaron con sus fans, indicaron que los hacía muy feliz convivir con quienes han hecho posible que estén en la escena desde hace cinco años. “Es algo muy emocionante y muy divertido (…), cuando vemos que hay tanta euforia les pedimos de favor que no se vayan a lastimar y nunca ha pasado a mayores”, comentaron sobre el gran recibimiento que tuvieron a su arribo al estacionamiento del “Coloso de Reforma”. Al preguntarles cómo les había ido con sus fans durante las firmas que organizaron de manera simultánea en cinco puntos distintos, mencionaron que fue una grata experiencia, aunque les resultó un poco raro que se separaran, “pero estuvo divertido”, añadió Alan. Compartieron cómo es que disfrutan del cariño de sus seguidores, quienes en ocasiones los han besado de manera inesperada o abrazado con mucha fuerza. También compartieron que se sentían un poco nerviosos por su próxima presentación en el Auditorio Nacional, como parte de su gira “Modo avión”. “Para ese día les hemos preparado grandes sorpresas, incluso tendremos cinco canciones nuevas para todas nuestras ‘coders’”, mencionaron. Esta gira tiene lugar luego del lanzamiento del álbum “1.0”, material que en su formato físico cuenta con cinco portadas coleccionables, cada una con un integrante distinto.