Boxeadora mexicana que pidió detener su pelea anuncia su retiro

El pasado sábado, ante Jessica McCaskill, fue la última pelea profesional de la pugilista mexicana Alma Ibarra, quien tras pedir no seguir en la batalla dio por terminada su carrera.

Este martes, tras lo sucedido en San Antonio, Texas, la boxeadora compartió su sentir y aclaró que el retiro era algo que ya tenía pensado desde hace tiempo.

‘Es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda’, aceptó.

Después llegó la oportunidad y vio en ella lo que tanto había trabajado durante más de una década, ‘acepté la pelea y fue tal vez uno de los errores más grandes que cometí ya que fueron semanas muy complicadas. Tuvimos un cierre de campamento increíble el cual nos ilusionaba, físicamente nunca había estado mejor pero algo en el fondo de mi seguía sin estar bien, lo ignoré y en el momento crucial mi mente colapsó’.

‘Yo debí haber abandonado mucho antes, cuando sentí que todo era demasiado pero suelo complacer a todos antes que a mi, hasta el sábado (pasado) por la noche’, advirtió. Así que a los 34 años de edad, el momento de colgar los guantes no esperará más.

‘Después de 15 años digo adiós al boxeo, un retiro que había postergado por seis meses y hoy me da paz y tranquilidad que mi vida necesita’. Experiencia que le sirve para advertir a sus colegas, ‘dejemos de romantizar eso que entre más sufrida y sacrificada sea tu vida como boxeradora más mereces’. APLAUDE EL CMB SU DECISIÓN

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo aplaudió la decisión que tomó Alma Ibarra durante su pelea. ‘Lo que se vio es algo que rara vez se ve, pero hay que aplaudir eso. El boxeo es un deporte que siempre lleva al límite a los boxeadores, muchas veces las esquinas llevan al límite a sus boxeadores y es ahí donde los accidentes suelen ocurrir’, señaló. ‘Ella se sintió superada, sintió que estaba frente a una rival superior y fue una decisión acertada y hay que aplaudirla y de ninguna manera tacharla con alguna etiqueta’.