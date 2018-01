Bill Cosby bromea sobre el movimiento #MeToo ¿Cinismo o sentido del humor?

Increíble que Bill Cosby ose a bromear sobre el acoso y abuso sexual en Hollywood, después de que el actor fue acusado por más de 30 mujeres a las que supuestamente drogó y después abusó sexualmente. Según información del rotativo Philadelphia Inquirer, hace dos días, el actor bromeó sobre el movimiento #MeToo, -que denuncia los abusos y acosos sexuales que numerosas celebridades han sufrido en Hollywood- durante una cena en le restaurante La Veranda en la ciudad de Filadelfia, en donde el comediante estrechó la mano de una mujer y luego entre risas y carcajadas le dijo: “por favor no me pongas en el #MeToo, solo te estreché la mano como un hombre”. Pero eso no fue todo, el actor también hizo comentarios en doble sentido sobre la cena. Por ejemplo, habló del Penne (la pasta que estaba comiendo) y hasta hizo comentarios sugerentes en cuanto a la salchicha del menú. Esta fue la primera salida de Cosby en público luego de que fuera enjuiciado tras ser denunciado por agresión sexual. De hecho, el juicio se anuló por la imposibilidad del jurado de llegar a un veredicto unánime. Para el segundo proceso, el actor ha contratado al abogado Tom Mesereau, que obtuvo la absolución de Michael Jackson cuando fue juzgado por abuso de menores. En principio, el nuevo proceso estaba fijado para noviembre, pero su defensa logró aplazarlo al 2 de abril. El actor podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.