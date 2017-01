¡’Big Ben’ medita el retiro!

“Big” Ben Roethlisberger ha ganado con Pittsburgh Steelers los Super Bowls 40 y 43. Ben Roethlisberger confiesa que no sabe si regresará para jugar su temporada 14 con Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger aceptó la posibilidad del retiro. El quarterback de los Pittsburgh Steelers, que acaban de perder la Final de la Conferencia Americana ante New England Patriots, dijo lo siguiente en el programa de radio The Fan Pittsburgh SportRadio 93.7 fm: “Voy a tomar este descanso para evaluar, para considerar todas las opciones”. Agregó que debe considerar “la salud, la familia y cosas por el estilo. Simplemente tomar algún tiempo para evaluar la próxima temporada, si habrá una próxima temporada”. Durante su carrera de 13 años, Ben ha sido uno de los mariscales más golpeados: solo en una de ellas ha podido completar los 16 partidos del calendario. Su fortaleza le ha permitido soportar el castigo más que el QB promedio e incluso muchas veces ha expuesto su salud al jugar con limitaciones. Llegó a la NFL en el Draft del 2004 como selección 1 de los Steelers y la 11 global. Estableció récord de victorias consecutivas en su año de novato y llevó a Pittsburgh hasta la Final de Conferencia, que perdió también justamente ante New England. Al año siguiente tomó desquite y consiguió el Super Bowl 40 ante Seattle Seahwaks, el quinto en la historia del equipo. En la campaña de 2008 repitió la hazaña ante Arizona Cardinals y conquistó el Super Bowl 43 para poner a Steelers con seis trofeos Vince Lombardi, más que cualquier otra franquicia en la NFL. Además, tiene tres títulos de la Conferencia Americana y seis de la División Norte de la AFC. También poseé los récords del equipo, entre muchos otros, de más yardas y touchdowns por pase por encima del mítico Terry Bradshaw, ganador de cuatro Super Bowls.