Biden advierte que Trump va “en serio” al hablar de “baño de sangre” si pierde elecciones

En una reciente entrevista con la cadena CBS, el presidente estadounidense Joe Biden expresó su preocupación sobre las posibles implicaciones de una derrota de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Biden señaló que Trump ha hecho declaraciones inquietantes sobre un posible «baño de sangre» en caso de perder los comicios, sugiriendo una falta de fe en un traspaso de poder pacífico. Estas observaciones reflejan la creciente tensión en el ambiente político estadounidense, a medida que se acercan las elecciones.

Biden detalló que, a pesar de que las declaraciones de Trump podrían parecer extremas, él las considera una amenaza seria y legítima. El presidente afirmó que no confía en que haya un traspaso de poder ordenado y pacífico si Trump no gana, destacando que los comentarios del expresidente sobre un fraude electoral y la posibilidad de violencia no deben ser tomados a la ligera. Estas preocupaciones se basan en las declaraciones repetidas de Trump y en su historial de cuestionar la legitimidad de los resultados electorales.

La entrevista también reveló que Biden cree que Trump está intentando influir en el proceso electoral a nivel local, al tratar de posicionar a sus seguidores en puestos clave para el conteo de votos. Esta estrategia, según Biden, podría afectar la integridad del proceso electoral y contribuir a un ambiente de desconfianza en los resultados. La preocupación se centra en la posibilidad de que el expresidente esté preparando el terreno para impugnar los resultados en caso de una derrota.

La entrevista completa, que se emitirá el domingo en el programa ‘Sunday Morning’, promete ofrecer más detalles sobre las preocupaciones de Biden y su evaluación de la situación política actual. Mientras tanto, la narrativa de Trump sobre el fraude electoral y la posibilidad de violencia sigue siendo un tema candente, con implicaciones significativas para el futuro del proceso democrático en Estados Unidos.

Este entorno de incertidumbre y tensión plantea preguntas sobre cómo se desarrollarán los eventos en los meses previos a las elecciones y qué medidas se tomarán para garantizar un proceso electoral justo y pacífico. La situación refleja las profundas divisiones políticas en el país y la necesidad de abordar las inquietudes sobre la integridad electoral de manera seria y efectiva.

Y añadió: “Lo que dice va en serio. No lo tomamos en serio, pero dice de verdad todo eso de ‘si perdemos, habrá un baño de sangre porque serían unas elecciones robadas”. La CBS ha difundido un extracto de apenas 35 segundos de esta entrevista realizada, pero que se emitirá este domingo, donde el mandatario estadounidense apuntó también que las intenciones de Trump ya se ven porque “está tratando de colocar a su gente para contar los votos en distritos electorales locales”.

La entrevista al completo saldrá el domingo 11 de agosto en el programa ‘Sunday Morning’.