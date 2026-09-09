Beyoncé reedita ‘B’DAY’ e incluye una colaboración en español con Maluma

Redacción Internacional, 04 sep (EFE).- La cantante y compositora Beyoncé celebra hoy su cumpleaños con el lanzamiento de una nueva edición del disco ‘B’DAY’, el segundo álbum de su carrera, que vio hoy hace veinte años, y que incluye nuevas canciones y temas en español con colaboraciones con Maluma y la fallecida Selena.

El disco, bautizado como ‘B’DAY (20th Anniversary Edition)’, está disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto incluye el tema ‘Cuerpo (Tumbao)’ junto a Maluma, que incluye un fragmento de ‘La Negra Tiene Tumbao’ de Celia Cruz y en el que Beyonce canta estrofas en español.

Beyonce también rinde homenaje a la cantante Selena Quintanilla, con el tema ‘Irreemplazable (Como La Flor)’ en el que su voz suena junto a la artista fallecida.

El nuevo disco incluye canciones remasterizadas. Los vídeos, filmados originalmente en 35mm, han sido remasterizados igualmente, recoloreados como ‘Déjà Vu’, en el que participa JAY-Z y que dirigió Sophie Muller.

‘B’DAY’, el proyecto original, se publicó el 4 de septiembre de 2006, cuando tenía 25 años y exploraba en sus canciones cuestiones como la búsqueda de la confianza en uno mismo o la liberación.

«Quería que el álbum fuera grande, percusivo, contundente, dinámico y lleno de energía, y para mí era importante utilizar instrumentación en directo”, recuerda la cantante en una nota de la discográfica.

«El hip-hop estaba dominando la escena en aquel momento, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han estado en el corazón del R&B -añade-. El objetivo era fusionar esos dos mundos a través del arte del sampling».

La reedición permite observar cómo ‘B’DAY’ se convirtió en una pieza importante dentro de la transformación artística de Beyoncé. El álbum mostró a una intérprete decidida a tomar mayor control de su sonido, alejarse de fórmulas cómodas y construir una identidad que con el paso del tiempo terminaría colocándola entre las figuras más influyentes de la música internacional. La incorporación de canciones en español también representa un acercamiento directo al público latino, una audiencia que ha acompañado a Beyoncé durante buena parte de su carrera. Su colaboración con Maluma y la utilización de un fragmento del éxito de Celia Cruz conectan distintas generaciones, estilos y países dentro de una misma propuesta musical.

El homenaje a Selena Quintanilla tiene un significado especial para los seguidores de la cantante texana, particularmente para la comunidad hispana de Dallas y el resto del estado. Selena continúa siendo un símbolo cultural profundamente querido y su presencia en esta edición conmemorativa vuelve a demostrar que su legado permanece vivo en la música popular.

La remasterización de las canciones y los videos busca que el proyecto pueda ser disfrutado con una calidad acorde con las plataformas actuales. Recuperar las grabaciones originales en 35 milímetros permitió renovar su imagen sin perder la energía, los colores y la estética que distinguieron aquella etapa de Beyoncé. Celebrar el aniversario del álbum precisamente el día de su cumpleaños añade un sentido personal al lanzamiento. No se trata únicamente de volver a publicar un disco exitoso, sino de mirar hacia una etapa en la que la artista tenía 25 años y comenzaba a definir con mayor claridad el rumbo que deseaba para su carrera.

Las canciones de ‘B’DAY’ conservan la fuerza que las hizo destacar en 2006, cuando Beyoncé buscaba mantener las melodías y armonías del R&B dentro de una industria cada vez más dominada por el hip-hop. Esa combinación terminó dándole al álbum un sonido enérgico que todavía resulta reconocible dos décadas después. Con esta edición por el vigésimo aniversario, Beyoncé convierte la nostalgia en una oportunidad para presentar su pasado ante nuevas generaciones. Al mismo tiempo, reconoce la influencia de artistas latinas como Celia Cruz y Selena, demostrando que la música puede cruzar idiomas, épocas y fronteras sin perder su capacidad de emocionar. A veinte años de su estreno, ‘B’DAY’ conserva el carácter contundente con el que fue concebido y confirma que aquella búsqueda de libertad y confianza personal no perdió vigencia. Beyoncé celebra así su cumpleaños mirando hacia una etapa decisiva de su historia, pero también tendiendo nuevos puentes hacia el público latino y las generaciones que hoy escuchan su obra por primera vez.