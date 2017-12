Beneficios de la Nochebuena

Este símbolo navideño también podría ayudarle a tu salud. Además de ser una flor emblemática de la Navidad, la Nochebuena también se usa como planta medicinal para quitar mezquinos, verrugas y otros padecimientos cutáneos. El investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM) Andrés Fierro Álvarez resaltó que sus tallos sobre las lesiones de la piel provoca que disminuyan o se eliminen, pues su sustancia lechosa contiene un alto nivel de toxicidad. Perteneciente a la familia de las Euphorbiasas, esta flor es nativa de México y puede encontrarse en dos presentaciones: arbusto silvestre o doméstica. Aún hay pocos estudios sobre sus propiedades medicinales por lo que el investigador advirtió que un uso excesivo puede ocasionar intoxicación o, incluso, la muerte. Las personas deben saber que “no todo lo natural es inocuo”. La cantidad que se utilice es lo que puede o no convertirla en venenosa. Durante la temporada navideña, la flor de Nochebuena es muy popular en Estados Unidos. Pero muchos no saben que la flor es originaria de México. En español, la flor tiene muchos nombres como la flor de Noche buena, la flor de Pascua, la flor de fuego, la estrella de Navidad y la corona de los Andes. Los indígenas mexicanos la llamaban cuetlazochitl, que significa “la flor de pétalos resistentes como el cuero”. Para los aztecas, la flor roja era símbolo de la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol. En los EEUU, la flor es conocida como la poinsettia en honor de Joel Poinsett, botánico y el primer embajador estadounidense a México. En México hay una leyenda sobre la flor. Se dice que había una niña muy pobre que lloraba porque no tenía regalo para dar al niñito Jesús en el altar de su iglesia. Un ángel escuchó sus oraciones, y le dijo que cortara las ramas de algunas plantas cerca del camino. Cuando llegó la niña al altar, al contacto con sus lágrimas, de las ramas brotaron bellas flores rojas y resplandecientes. Eran las primeras flores de Nochebuena. Ya tenía regalo adecuado para el niñito Jesús.