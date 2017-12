Belinda pensó en el suicidio

Sus compañeras de escuela la molestaban por la canción ‘El baile del Sapito’. México.- La adolescencia de Belinda fue tan dura que pensó en el suicidio. La cantante, de 28 años, confesó que durante esta época de su vida se sintió sola, porque no tenía amigas y las niñas la molestaban. “Fue bastante difícil. En algún momento sí lo consideré. Cuando era más chiquita: ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Siempre pasaba algo que me hacía cambiar de parecer y ver las cosas bonitas”, detalló la también actriz en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino. Belinda señaló que además de la soledad, sufrió bullying escolar cuando se encontraba en la cima de su carrera con producciones como ‘Cómplices al rescate’ (2002). “Me molestaban desde niña que si yo era la de la novela, que si como ‘Ana’ tenía poderes en ‘Amigos por siempre’, que si yo estaba loquita. Muchísimas cosas con las que me molestaban”, destacó. ‘El baile del Sapito’ es el tema más memorable de la artista, quien precisó que la canción le generó muchos comentarios negativos durante su época escolar. “Siempre fue mucho el bullying por eso y como veían que me afectaba, se aprovechaban”, declaró. Belinda comenzó su carrea en la telenovela ‘Amigos x siempre’ (2000). Siguió participando en produciones infantiles, donde además de actuar también mostró su talento para la música, a la cual está dedicada desde 2003.