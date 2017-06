Belinda explota contra reportero que dijo que era una ‘mantenida’

La cantante desmintió los rumores de boda con Criss Angel A través de su cuenta de Twitter, B e l i n d a a c l a r ó algunos rumores que giran en torno a su vida personal y su relación con el mago e ilusionista, Criss Angel. Esto luego de que, a principios del mes de junio, el periodista Luis Magaña publicara una columna titulada “Belinda, con paso firme hacia el altar”, en la que que afirmaba que Criss ha apoyado económicamente a Belinda en varios aspectos, desde la compra de un departamento, hasta la resolución de sus impuestos y la producción de nuevas canciones. “Soy una mujer independiente que ha luchado y trabajado TODA su vida, yo pago mis impuestos, mis videos y mis canciones, nadie las paga por mí”, escribió Belinda al inicio del mensaje. “Nadie me regaló un departamento, nadie me regaló una casa, nadie me regala NADA, todo lo que tengo me lo he ganado a base de mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones”, agregó tras aclarar que es una mujer que puede resolver por sí misma sus problemas. Para finalizar, la cantante negó rotundamente que se casaría el próximo 19 de diciembre, enfatizando que todo lo que se mencionaba sobre ella en la mencionada nota de Luis Magaña era una total mentira. Hasta el momento, el periodista no ha reaccionado ante la carta de Belinda.