Balaceras y un secuestro denuncian víctimas: Dallas

Share on Twitter

Share on Facebook

Dallas, Tx.- Residentes del popular barrio mexicano de Oak Cliff continúan demandando de las autoridades policiales de esta ciudad la detención del alto índice delictivo que tiene asolada a esta zona desde hace meses, sin que se vislumbre una pronta solución a este flagelo social.

En uno de los recientes casos de violencia, un hombre y una mujer fueron hospitalizados con heridas de bala, dijo la Policía.

Este sangriento acontecimiento tuvo lugar en el sureste de Oak Cliff.

Según los informes, dos personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en el sureste de Oak Cliff, informó la Policía de Dallas.

Los oficiales fueron llamados por la noche a la cuadra 3500 de Simpson Stuart Road, cerca de Bonnie View Road, donde las personas que llamaron reportaron un tiroteo.

Los agentes encontraron a una mujer de 32 años que recibió un disparo en la espalda baja y a un hombre de 61 años que recibió un disparo en el brazo. Ambas víctimas, cuyos nombres no fueron revelados, fueron llevadas a un hospital.

VIOLENCIA

EN P. GROVE

Una mujer de 47 años disparó fatalmente mientras unas adolescentes peleaban en un complejo habitacional de Pleasant Grove, según la Policía

La víctima fue encontrada cerca de un patio de juegos con múltiples heridas después de un altercado que involucró armas. La Policía de Dallas está investigando la muerte de una mujer de 47 años que recibió un disparo mientras un grupo de adolescentes luchaba con pistolas en un complejo de apartamentos de Pleasant Grove. Lisa Henry fue encontrada con múltiples heridas de bala alrededor de las 6:10 p.m. cerca del patio de recreo de la unidad de apartamentos ubicada en la cuadra 1200 de North Masters Drive, dijo la Policía. Fue llevada a un hospital del área y murió más tarde, informó un vocero de la corporación. Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con la detective Erica King al 214-671-3684 o erica.king@dallascityhall.com con el caso No. 238034-2019.

Crime Stoppers pagará hasta $ 5,000 por información que conduzca al arresto y acusación en el caso. Para proporcionar información anónima, llame al 214-373-8477.

ARRESTAN

VIOLADOR

Un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño fue arrestado en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, que trabajan en el Puente Internacional de Hidalgo descubrieron que un hombre que ingresaba a Texas podría ser un presunto delincuente con una orden de arresto pendiente, dijo la agencia. Las huellas digitales confirmaron que se trataba de Patricio Luevano, de 77 años, quien es buscado bajo la acusación de abuso sexual continuo de un niño, según CBP. La agencia indicó que es un residente permanente legal de los EU.

Luevano fue ingresado en la cárcel del condado de Hidalgo, a la espera de ser transferido al condado de Tarrant.

«Las aprensiones como estas, cuando los oficiales de CBP identifican y verifican a los viajeros con una orden de arresto grave por abuso sexual de un niño, refuerzan la importancia de nuestra misión de seguridad fronteriza y ayudan a mantener segura a nuestra comunidad», declaró el director del puerto, Carlos Rodríguez, en una declaración escrita.

La Policía de White Settlement no ha publicado ninguna información sobre las acusaciones contra Luevano. No tiene antecedentes penales previos aparentes.

MUJER

SECUESTRADA

La Policía de Dallas informó que se encuentra investigando la denuncia hecha por una mujer que denunció haber sido secuestrada por 4 hombres. Voceros de ese departamento indicaron que los secuestradores finalmente liberaron a la víctima de 23 años.

La Policía de Dallas indicó que averigua el caso después de que una mujer informara que había sido secuestrada en el sureste de Oak Cliff.

Se llamó a los oficiales alrededor de las 9 p.m, en la cuadra 8800 de Bonnie View Road, cerca de la Interestatal 20, donde la mujer de 23 años le dijo a la Policía que había estado sentada en un vehículo, bebiendo con sus amigos, cuando alguien abrió la puerta y la sacó. El hombre desconocido la arrojó a un automóvil de color oscuro con otros tres hombres, detalló el informe policial. Uno de los amigos de la víctima intentó evitar que el grupo la secuestrara, pero le dijo a la Policía que uno de los secuestradores luchó contra él. El grupo huyó y luego liberó a la víctima. La Policía no dijo cuándo o dónde fue liberada. La mujer se negó a ser tratada por el Cuerpo de Bomberos de Dallas, y la Policía no informó si estaba herida. Tanto la víctima como los testigos estaban intoxicados en ese momento, por lo que los detectives planean entrevistarla más tarde, apuntó la Policía. No se proporcionaron descripciones detalladas de los sospechosos.

ACTIVISTA

ACUSADO

El activista de Dallas Dominique Alexander fue acusado de un delito grave de violencia familiar, según muestran los registros judiciales del condado de Dallas.

Alexander, de 30 años, fue arrestado en abril después de que su pareja de toda la vida, Keyaira Saunders, le dijo a la Policía que la había empujado alrededor de su casa e intentó estrangularla, según una declaración jurada de orden de arresto. Pero días antes de que un gran jurado del condado de Dallas emitiera la acusación, Saunders firmó una declaración jurada diciendo que se sentía traicionada por la forma en que la Policía había manejado el caso y dijo que no quería «formar parte de este enjuiciamiento».