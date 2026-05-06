Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, estrellas latinas de la Met Gala

(EFE).- Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York, según la lista divulgada por la organización a los medios acreditados.

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

En la Met Gala de este año, que llega con el tema «La moda es arte» y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, hay unos 400 invitados, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

Otros latinos conocidos son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Asimismo, consta en la lista la modelo francesa Loli Bahia, de ascendencia española.

La organizadora del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, ha seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones.

La presencia de figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma en la Met Gala 2026 confirma que la música urbana latina sigue teniendo un peso importante en los escenarios globales, incluso en eventos tradicionalmente dominados por la industria anglosajona.

Sin embargo, la reducida participación latina en esta edición también deja ver un contraste notable frente a años anteriores, donde la presencia hispana era más amplia y diversa en disciplinas como el cine, la moda y el arte.

La ausencia de figuras como Shakira y Rosalía refleja no solo agendas complicadas, sino también cómo la representación latina puede fluctuar incluso en espacios donde ha ganado terreno en la última década.

Para muchos observadores, esto abre la conversación sobre la inclusión y la constancia de la representación latina en eventos de alto perfil, donde la visibilidad es clave para consolidar presencia cultural.

Aun así, la participación de diseñadores como Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández subraya que la influencia latina no se limita al entretenimiento, sino que también tiene un papel relevante en la industria de la moda.

El evento, liderado por Anna Wintour, sigue siendo una plataforma donde convergen poder, cultura y tendencias, lo que hace aún más significativa la representación de distintas comunidades.

En ese sentido, la Met Gala continúa siendo un termómetro cultural que refleja quiénes están marcando la pauta en el panorama global.

Para la comunidad latina, especialmente en Estados Unidos, estos espacios representan mucho más que glamour: son vitrinas de identidad, influencia y reconocimiento.

Aunque la presencia haya sido menor este año, el impacto de quienes asisten sigue siendo considerable y deja claro que el talento latino mantiene su relevancia.

De cara al futuro, el reto será no solo mantener esa presencia, sino ampliarla y diversificarla, asegurando que más voces y rostros latinos formen parte de estos escenarios de alcance mundial.