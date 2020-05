Bad Bunny en portada en la revista de Rolling Stone

El artista puertorriqueño Bad Bunny es el protagonista de la portada de la edición más reciente de la revista estadounidense “Rolling Stone“, en la que el intérprete aparece con una mascarilla, indumentaria prioritaria a la hora de ayudar en evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Según destaca el propio Bad Bunny en una entrevista a la publicación, este se ha pasado acuartelado para prevenir el contagio del virus junto a su novia, Gabriela Berlingeri, de 26 años, en una residencia de la plataforma de alquiler Airbnb en la costa norte de Puerto Rico. Berlingeri, por su parte, fue quien tomó la foto de portada el 3 de mayo, así como otras de la vida diaria de Bad Bunny y varias posadas en el mismo lugar, según se lo pidieron los editores de la revista.

Según contó Bad Bunny a la propia revista, hace tres años conoció a Berlingeri en un restaurante en Puerto Rico. Desde entonces, han sido pareja, pero no fue hasta hace varios meses que ambos lo hicieron público. Bad Bunny relató que durante este tiempo de encierro, hace ejercicio en un gimnasio casero de la residencia donde se están hospedando, intenta comer sano, y es participante de un chat grupal llamado “Mafia”, que incluye al rapero puertorriqueño Residente. Incluso, Bad Bunny reveló que tanto él, como Residente, son hipocondriacos y están preocupados por la pandemia.

El encierro, no obstante, tampoco le ha quitado a Bad Bunny el tiempo, la creatividad ni la estrategia de seguir componiendo canciones y publicarlas en las diversas plataformas musicales. Ejemplo de ella es el tema “En casita“, que lanzó una semanas después de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decretara un confinamiento y cierre total de los comercios, así como impusiera un toque de queda, como medida de seguridad para prevenir los contagios. Igualmente, Bad Bunny ofreció un directo el 2 de mayo por Instagram y expuso algunas canciones que, según dijo en aquel momento, no publicaría, hasta que el pasado domingo, Día de las Madres, lanzó el disco, “Las Que No Iban a Salir“. En dicho álbum colaboran un grupo de artistas urbanos puertorriqueños, entre ellos, Don Omar, Yandel, Jhay Cortez y el dúo de Zion y Lennox. El disco, igualmente, se ha posicionado entre los primeros en ventas en distintas plataformas musicales, como Apple Music, así como en Billboard.

Spotify elimina el éxito ‘Safaera’ de Bad Bunny

El servicio de música digital Spotify sorprendió este jueves a los millones de seguidores de Bad Bunnypor eliminar su éxito ‘Safaera‘. La canción aún se encuentra en el buscador de la plataforma pero al intentar reproducirla aparece una leyenda que la cataloga como “no disponible“. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el tema de reggaeton ya no se encuentra en Spotify, pues ni el cantante ni la plataforma se han pronunciado al respecto.

‘Safaera‘ es parte del disco YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) de Bad Bunny, lanzado en febrero pasado, y una colaboración con los también reggaetoneros Ñengo Flow y Jowell & Randy. El término es una expresión típica de Puerto Rico, de donde es originario el cantante, y hace referencia a situaciones intensas de descontrol, como el libertinaje, abuso de sustancias y promiscuidad.

Tras percatarse de que el éxito ya no se encuentra en Spotify, cientos de usuarios se pronunciaron en redes sociales, especialmente Twitter, hasta hacer tendencia a la plataforma digital.